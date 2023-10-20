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Haberler Galeri TTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama

TTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama

Bartın ve Karabük illerindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) pano ayak üretim işçiliği bölümü için gerçekleştirilen işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından heyecanlı bekleyiş kura çekimi için başladı. Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden gelen başvurular sonucunda TTK, Bartın için 400 işçi, Karabük için ise 100 işçi alımı yapacak. Peki Bartın ve Karabük TTK kura çekimi ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte kura çekimine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:57
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TTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Bartın ve Karabük illerinde yapılacak olan 2 bin işçi alımı için kura çekimi, büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Kamuoyuna ve basına açık olarak gerçekleştirilecek olan kurayı izlemek isteyenler için "TTK Bartın ve Karabük kura çekilişi canlı yayın izle" seçenekleri araştırılıyor. TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Bartın ve Karabük TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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TTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 25-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde gerçekleşecek. Kura çekimi ardından sonuçlar belli olacak. Zonguldak'ın ardından sıra Bartın ile Karabük'te.

İşte, TTK kura listesi 2023...

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TTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bartın ve Karabük TTK işçi alımı kurası 20 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Kuralar, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu ve Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Bartın kurası saat 14.00'te; Karabük kurası saat 16.00'da yapılacak. TTK kura çekimi canlı yayın T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Youtube sayfasında olacak.

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TTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama

TTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Bartın kurası saat 14.00'de başlayınca haberimize eklenecektir.

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TTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama

TTK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Türkiye Taşkömürü TTK 2 bin işçi alımı isim listesi araştırmaları kuraların ardından araştırılıyor. Nihai asil ve yedek listenin resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Kura ardından sağlık ve arşiv araştırması yapılacak.