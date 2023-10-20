TTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Bartın ve Karabük illerinde yapılacak olan 2 bin işçi alımı için kura çekimi, büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Kamuoyuna ve basına açık olarak gerçekleştirilecek olan kurayı izlemek isteyenler için "TTK Bartın ve Karabük kura çekilişi canlı yayın izle" seçenekleri araştırılıyor. TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Bartın ve Karabük TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?