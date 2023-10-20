HaberlerGaleriTTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama
TTK KURA ÇEKİMİ YOUTUBE CANLI İZLE | 20 Ekim TTK Bartın, Karabük ASİL-YEDEK isim listesi öğren! 2 bin işçi alımı sonuç sorgulama
Bartın ve Karabük illerindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) pano ayak üretim işçiliği bölümü için gerçekleştirilen işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından heyecanlı bekleyiş kura çekimi için başladı. Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden gelen başvurular sonucunda TTK, Bartın için 400 işçi, Karabük için ise 100 işçi alımı yapacak. Peki Bartın ve Karabük TTK kura çekimi ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte kura çekimine ilişkin detaylar...