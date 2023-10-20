20 Ekim 2023, Cuma
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!
"Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?", "Ne zaman emekli olurum?" gibi sorular emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Emeklilik yaşı ve şartları, ülkenin sosyal güvenlik sistemi ve yasalarına göre değişebilir. Türkiye'de bu konuda en önemli kurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olup, çalışanlar SGK'nın sistemlerini kullanarak emeklilik hesaplamalarını yapabilirler. İşte, SGK emeklilik hesaplama sayfası!
Giriş Tarihi: 20.10.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 18:35
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