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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!

"Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?", "Ne zaman emekli olurum?" gibi sorular emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Emeklilik yaşı ve şartları, ülkenin sosyal güvenlik sistemi ve yasalarına göre değişebilir. Türkiye'de bu konuda en önemli kurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olup, çalışanlar SGK'nın sistemlerini kullanarak emeklilik hesaplamalarını yapabilirler. İşte, SGK emeklilik hesaplama sayfası!

Giriş Tarihi: 20.10.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 18:35
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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan tüm vatandaşlar için emeklilik süreçleri ve maaş hesaplamaları daha erişilebilir hale geliyor. "Ne zaman emekli olabilirim?" ve emekli maaşı hesaplamaları artık online platformlar üzerinden kolayca öğrenilebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!

*Emeklilik hakkındaki tüm detaylara aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz!

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

EMEKLİLİK HESAPLAMA EKRANI

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!

EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü, prim ödemesi gibi bir çok kritere bakılıyor. SGK'nın internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!

EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi.

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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SGK'nın internet sayfasında bulunan bu uygulama ile sigortadan emekli olacak kişilerin emekli maaşı hesaplamasına olanak sağlanmaktadır.