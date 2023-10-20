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Haberler Galeri TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...

TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), 42 farklı ilde bulunan toplam 462 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Bu arsalar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya gibi arsa fiyatlarının yüksek olduğu şehirlerde de uygun fiyatlı bulunuyor. İşte 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan arsalara ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:04
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TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL’den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye genelinde 42 farklı ilde bulunan toplam 462 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Bu arsalar arasında, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya gibi şehirlerin yanı sıra diğer illerde de yer alıyor. 354.074 TL gibi başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkan bu arsalar, yatırımcılar ve inşaat sektörü temsilcileri tarafından dikkatle inceleniyor. İşte başvuru ve satın alma sürecine ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL’den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 459 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

Ayrıca Antalya Demre'de de bir arsa kiralanacaktır.

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TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL’den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...

HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKACAK?

Yaklaşık 3.715.078m2 büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 460 arsa, açık artırmayla satılacak.

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TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL’den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...

AÇIK ARTTIRMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Açık artırma, 1 Kasım 2023 Çarşamba ve 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak.

Müzayede TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferansa Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

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TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL’den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...

ÖDEME YÖNTEMİ NASIL?

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.