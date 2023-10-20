TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL’den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye genelinde 42 farklı ilde bulunan toplam 462 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Bu arsalar arasında, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya gibi şehirlerin yanı sıra diğer illerde de yer alıyor. 354.074 TL gibi başlangıç fiyatlarıyla satışa çıkan bu arsalar, yatırımcılar ve inşaat sektörü temsilcileri tarafından dikkatle inceleniyor. İşte başvuru ve satın alma sürecine ilişkin detaylar...