20 Ekim 2023, Cuma
TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), 42 farklı ilde bulunan toplam 462 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Bu arsalar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya gibi arsa fiyatlarının yüksek olduğu şehirlerde de uygun fiyatlı bulunuyor. İşte 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan arsalara ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:04
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