10 Nisan 2024, Çarşamba
BİM 10 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bu hafta 750 TL’te tekerlekli barbekü geliyor!
BİM, 10 Nisan'da yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla dikkatleri üzerine çekiyor! Bu haftanın indirim kampanyası kapsamında, APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet, LG 55" 4K Smart Nanocell TV, RKS RSIII PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Fakir Halı Yıkama Makinesi, SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti ve Blaupunkt Tost Makinesi, Kumtel Barbekü gibi ürünler çok uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte BİM indirim afişi…
Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 09:37
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