HaberlerGaleriTTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?
TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde gerçekleştirilecek olan alımlara ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Peki TTK işçi alımı başvuru şartları neler? Başvuruları ne zaman?