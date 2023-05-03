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Haberler Galeri TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?

TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde gerçekleştirilecek olan alımlara ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Peki TTK işçi alımı başvuru şartları neler? Başvuruları ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 16:47
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TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete’de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde gerçekleştirilecek olan alımlara ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Peki TTK işçi alımı başvuru şartları neler? Başvuruları ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete’de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yönetim kuruluna, 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamı için yetki verilmesi kararlaştırıldı.

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TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete’de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?

TTK 2023 2 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU

Henüz işçi alımı başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin detayalr netleşmedi. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete’de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?

Kararla, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı"nın açıktan ve naklen atama hükümlerinde değişikliğe gidildi.

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TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete’de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?

Mevcut düzenlemeye göre, 2022 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması için yönetim kurulunun yetkisi bulunuyor.