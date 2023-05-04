04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Emekli prim - gün tablosu hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Emekli prim - gün tablosu hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik sistemi için atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. Sistem ile emeklilik yaşında değişim olması bekleniyor. Bağ-Kur prim eşitlemesi ve kadınların çocuk sayılarına göre emeklilik yaşında esneme gibi konularında masada olması bekleniyor. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor. Konu hakkında gelişmeler ise yakından takip ediliyor. İşte yeni emeklilik sistemi hakkında gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:43
  • 1
  • 20
48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Emekli prim - gün tablosu hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamaları sonrasında detaylar merak ediliyor. Erdoğan, yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Düzenlemenin içerisinde Bağ-Kur prim eşitleme, kadınların emeklilik yaşında esneme ve ev hanımlarına prim desteği gibi maddelerin yer alması bekleniyor. Böylelikle erken yaşta emekliliğin önü açılmış olacak. İşte, emeklilik prim ve gün tablosu için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Emekli prim - gün tablosu hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

  • 3
  • 20
48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Emekli prim - gün tablosu hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi

Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan

EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş

  • 4
  • 20
48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Emekli prim - gün tablosu hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor. Son gelen rakamlara göre 1,7 milyon EYT'li emeklilik başvurusu yaparken bunların 1 milyona yakınının maaşları bağlandı.

  • 5
  • 20
48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Emekli prim - gün tablosu hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.