HaberlerGaleri2008-2015-2018-2021… EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya 3 ay içinde…
2008-2015-2018-2021… EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya 3 ay içinde…
Prim şartını tamamlayamayanlar için ihya formülü çıktı. Prime ihtiyaç duyanlara, dondurulan bu günleri istedikleri tarihte ihya ile yeniden kazanma imkanı da verildi. Esnafında aralarında bulunduğu her prim borcu olan Bağ-Kur'lu ihya yönteminden yararlanamıyor. Ayrıca ihya planlayanlar dikkat etmesi gereken bir başka hususta tarih. Peki ihyada ne kadar ödeniyor? İhya başvuru ne zaman yapılmalı?