2008-2015-2018-2021… EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya 3 ay içinde…

EYT'lilerin prim eksiğini tamamlama yollarından biri de ihya. Ancak her Bağ-Kur'lu yararlanamadığı gibi, primleri kazanmada da önemli detaylar var. Üstelik asgari ücret için gündeme gelen ara zam bu ödemeyi de yükseltecek. Bu nedenle ihya planlayanların tarihe dikkat etmesi de şart…