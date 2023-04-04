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TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev alan muvazzaf kıdemli binbaşılar ile 24. hizmet yılını tamamlayan muvazzaf astsubayların aylıklarında ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılacak. Yapılacak düzenleme ile maaşlarda 1300 ila 1735 TL arasında iyileştirme amaçlanıyor. Hal böyle olunca, TSK bünyesinde görev alan personeller maaşlarında yapılacak artışlar için detaylar merak ediliyor. İşte, Astsubay, uzman çavuş, erbaş...