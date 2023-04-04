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Haberler Galeri TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...

TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev alan muvazzaf kıdemli binbaşılar ile 24. hizmet yılını tamamlayan muvazzaf astsubayların aylıklarında ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılacak. Yapılacak düzenleme ile maaşlarda 1300 ila 1735 TL arasında iyileştirme amaçlanıyor. Hal böyle olunca, TSK bünyesinde görev alan personeller maaşlarında yapılacak artışlar için detaylar merak ediliyor. İşte, Astsubay, uzman çavuş, erbaş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 15:37
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TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...

TSK bünyesinde görev yapan personel özlük hakları için gelecek son açıklamaları yakından takip ediyor. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak hazırladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında bazı iyileştirmeler yapılacak. İşte, TSK özlük hakları için son gelişmeler!

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TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...

Milli Savunma Komisyonunda bu hafta görüşülmesi beklenen teklifle, muvazzaf kıdemli binbaşılar ile 24. hizmet yılını tamamlayan muvazzaf astsubayların aylıklarında ve emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.

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TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...

Emekli ve muvazzaf 130 bin 344 subay ve astsubayın, maaş ve emekli aylıklarında 1300 ila 1735 lira arasında artış amaçlanıyor.

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TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...

Erbaş ve erlerin muadil ilaç, tıbbi malzeme ve fizyoterapi gibi sağlık hizmet bedellerinde oluşan fiyat farkları, ilgili kurum bütçesinden karşılanacak ve terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündelikleri ödenecek.

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TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...

Astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek harçlık tutarı, uzman onbaşı maaşı yerine en küçük astsubay rütbesi olan astsubay astçavuş maaşı olarak belirlenecek.