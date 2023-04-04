TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...

TSK bünyesinde görev yapan personel özlük hakları için gelecek son açıklamaları yakından takip ediyor. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak hazırladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında bazı iyileştirmeler yapılacak. İşte, TSK özlük hakları için son gelişmeler!