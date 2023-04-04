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Haberler Galeri Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur'lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...

Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur'lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...

Emeklilere yapılan taban maaş düzenlemesi sonrasında Temmuz maaşı iple çekiliyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam sonrası memurlar ek zam olup olmayacağı merak ediliyor. EYT ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yasalaşmasının ardından intibak bekleyen 2000 sonrası emekliler gelecek haberleri bekliyor. Düzenlemenin hayata geçerse 2000 sonrası emeklilerin maaşlarında artış yaşanacak. Böylelikle aradaki maaş farkı kapanacak. Peki, intbak düzenlemesi ile maaşlar ne kadar olur? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:45
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Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur’lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...

Emekliler için müjdeli haberler peş peşe gelirken, gözler intibak düzenlemesine çevrildi. Emekli taban maaşlarında yapılan düzenleme sonrasında en düşük maaş tutarı 7.500 TL olarak güncellendi. 2000 sonrası sigortalıları ilgilendiren intibak düzenlemesi bu sene yapılacak mı merak ediliyor. Peki, intinak düzenlemesi yasalaşırsa maaşlar ne kadar olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur’lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...

TÜED GENEL BAŞKANI ERGÜN'DEN İNTİBAK TALEBİ!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı

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Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur’lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...

Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:

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Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur’lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...

"Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz.

Bundan sonraki süreçte, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması gibi taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz."

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Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur’lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI 2023 SON DAKİKA

2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasında fark bulunuyor.

Bu eşitsizliğin kapatılması için prim eşitlemesi yapılması ve intibak zammı talep ediliyor.