Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur'lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...

Emeklilere yapılan taban maaş düzenlemesi sonrasında Temmuz maaşı iple çekiliyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam sonrası memurlar ek zam olup olmayacağı merak ediliyor. EYT ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yasalaşmasının ardından intibak bekleyen 2000 sonrası emekliler gelecek haberleri bekliyor. Düzenlemenin hayata geçerse 2000 sonrası emeklilerin maaşlarında artış yaşanacak. Böylelikle aradaki maaş farkı kapanacak. Peki, intbak düzenlemesi ile maaşlar ne kadar olur? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte konu hakkında detaylar!