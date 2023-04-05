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Şeflere ek gösterge verilecek mi? Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?
Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri sıklıkla araştırılıyor. Meclis'ten geçen ek gösterge düzenlemesinin dışında kalan meslek grupları kapsamın genişletilmesini bekliyor. Seçim öncesi torba yasa genişleyecek mi? Kamu şeflerine 3600 ek gösterge verilecek mi? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...