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Haberler Galeri Trafik sigortasında oranlar değişti! Kim ne kadar ödeme yapacak? Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Trafik sigortasında oranlar değişti! Kim ne kadar ödeme yapacak? Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Sürücülerin kaza anındaki en büyük güvencelerinden biri de trafik sigortası... Eylül ayında trafik sigortasını yenilemesi gereken milyonlarca araç sahibi, artış oranını merak ediyor. Temmuzda prim artışı yüzde 3,5 olurken, ağustosta fiyatlar değişmemişti. Eylül ayında da trafik sigortasında yine bir artış yaşandı. Peki kim ne kadar trafik sigortası ödeyecek? İşte detaylar...

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:15
Trafik sigortasında oranlar değişti! Kim ne kadar ödeme yapacak? Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primlerinde eylül ayı için yüzde 2'lik bir zam uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirlediği bu oran, ağustos ayında herhangi bir artış yapılmamasının ardından geliyor.

Trafik sigortasında oranlar değişti! Kim ne kadar ödeme yapacak? Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Temmuz ayında uygulanan yüzde 3.5'lik artış sonrasında ağustosta sabit kalan primler, eylül ayında yükseltilecek.

Trafik sigortasında oranlar değişti! Kim ne kadar ödeme yapacak? Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

SİGORTA ŞİRKETLERİ ARADAKİ FARKI KAPAMAK İSTİYOR
SEDDK'nın aylık bazda yaptığı hasar endeksi, ticaret odası verileri ve araç fiyatlarındaki artışları göz önünde bulundurarak belirlediği zam oranları, sigorta şirketlerinin zararlarını telafi etmek için yeterli olmayabilir.

Trafik sigortasında oranlar değişti! Kim ne kadar ödeme yapacak? Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Şirketler, yıl sonuna doğru daha fazla artış yapılması gerektiğini savunarak, ara düzenlemelerin gündeme gelmesini istiyor.

Trafik sigortasında oranlar değişti! Kim ne kadar ödeme yapacak? Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

İSTANBUL'DA TRAFİK SİGORTASI MALİYETLERİ
İlk kez araç sahibi olan bir kişi için İstanbul'da ortalama bir hususi otomobil trafik sigortası bedeli 10-11 bin TL civarında olabilir.