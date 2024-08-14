Trafik sigortasında oranlar değişti! Kim ne kadar ödeme yapacak? Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primlerinde eylül ayı için yüzde 2'lik bir zam uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirlediği bu oran, ağustos ayında herhangi bir artış yapılmamasının ardından geliyor.