14 Ağustos 2024, Çarşamba
Trafik sigortasında oranlar değişti! Kim ne kadar ödeme yapacak? Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor
Sürücülerin kaza anındaki en büyük güvencelerinden biri de trafik sigortası... Eylül ayında trafik sigortasını yenilemesi gereken milyonlarca araç sahibi, artış oranını merak ediyor. Temmuzda prim artışı yüzde 3,5 olurken, ağustosta fiyatlar değişmemişti. Eylül ayında da trafik sigortasında yine bir artış yaşandı. Peki kim ne kadar trafik sigortası ödeyecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:15