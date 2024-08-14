14 Ağustos 2024, Çarşamba
Çiftçinin tarlada kalan ürününe çare aranıyor! Domates ihracatçısına kur desteği | Tarım Kredi de devreye girdi
Salçalık ve sofralık domatesin tarladaki fiyatı maliyetin altında kalınca, isyan eden çiftçinin sorununa çare aranıyor. Domatesi tarlada kalan çiftçiye destek vermek için kolları sıvayan hükümet, yeni bir çalışma hazırlıyor. Buna göre salça üreticilerine ihracatta kur desteği verilecek. Böylece, çiftçinin ürününün daha yüksek fiyattan alınması sağlanacak. Öte yandan büyük salça üreticileri çiftçiyi ihracat nedeniyle mağdur edince devreye Tarım ve Kredi Kooperatifleri girdi. Özellikle birçok ilde çiftçinin mağduriyetini önlemek ve piyasayı regüle etmek için alım yapmaya başladı.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 06:52