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Haberler Galeri Çiftçinin tarlada kalan ürününe çare aranıyor! Domates ihracatçısına kur desteği | Tarım Kredi de devreye girdi

Çiftçinin tarlada kalan ürününe çare aranıyor! Domates ihracatçısına kur desteği | Tarım Kredi de devreye girdi

Salçalık ve sofralık domatesin tarladaki fiyatı maliyetin altında kalınca, isyan eden çiftçinin sorununa çare aranıyor. Domatesi tarlada kalan çiftçiye destek vermek için kolları sıvayan hükümet, yeni bir çalışma hazırlıyor. Buna göre salça üreticilerine ihracatta kur desteği verilecek. Böylece, çiftçinin ürününün daha yüksek fiyattan alınması sağlanacak. Öte yandan büyük salça üreticileri çiftçiyi ihracat nedeniyle mağdur edince devreye Tarım ve Kredi Kooperatifleri girdi. Özellikle birçok ilde çiftçinin mağduriyetini önlemek ve piyasayı regüle etmek için alım yapmaya başladı.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 06:52
Çiftçinin tarlada kalan ürününe çare aranıyor! Domates ihracatçısına kur desteği | Tarım Kredi de devreye girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde çözüm yolları tartışıldı.

Çiftçinin tarlada kalan ürününe çare aranıyor! Domates ihracatçısına kur desteği | Tarım Kredi de devreye girdi

Edinilen bilgilere göre, enflasyon ve kur arasında açılan makas nedeniyle ihracat pazarları daralan, bu nedenle de 'elimizde ürün fazlası var' diyerek domatesi çiftçiden ölü fiyatına almaya çalışan salça üreticilerine ihracatta kur desteği verilmesi gündeme geldi. Böylece, salça üreticilerinin çiftçinin ürününü daha yüksek fiyattan almasının önü açılacak.

Çiftçinin tarlada kalan ürününe çare aranıyor! Domates ihracatçısına kur desteği | Tarım Kredi de devreye girdi

FABRİKALAR ÖLÜ FİYATI VERİYOR
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Son günlerde domates üreticisi çiftçiler isyanda… Kiloda 5 TL olarak belirlenen fiyatın salça üreticisi fabrikalar tarafından 2 hatta 1.7 TL'ye indirilmesi çiftçiyi batma noktasına getirdi.

Çiftçinin tarlada kalan ürününe çare aranıyor! Domates ihracatçısına kur desteği | Tarım Kredi de devreye girdi

Fabrikalar dış piyasada pazar kaybettikleri gerekçesiyle, devletin uyguladığı kotadan şikayet ediyor. Sözleşmeli ürün fiyatlarını da yarı yarıya düşürdüler.

Çiftçinin tarlada kalan ürününe çare aranıyor! Domates ihracatçısına kur desteği | Tarım Kredi de devreye girdi

Bu yıl salçalık domateste yaşanan üretim fazlası da hem fiyatların düşmesine hem de ürünün tarlada kalmasına neden oldu. Hal böyle olunca, fabrikaların alım fiyatları maliyetini karşılamayan çiftçi eyleme başladı. Önceki gün toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde bir dizi önlem gündeme geldi.