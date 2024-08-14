Çiftçinin tarlada kalan ürününe çare aranıyor! Domates ihracatçısına kur desteği | Tarım Kredi de devreye girdi

Bu yıl salçalık domateste yaşanan üretim fazlası da hem fiyatların düşmesine hem de ürünün tarlada kalmasına neden oldu. Hal böyle olunca, fabrikaların alım fiyatları maliyetini karşılamayan çiftçi eyleme başladı. Önceki gün toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde bir dizi önlem gündeme geldi.

