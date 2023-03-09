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Haberler Galeri Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor?

Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor?

Borç Yapılandırma Paketi'nin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ehliyet affı son dakika araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ehliyetlerine çeşitli sebeplerle el konulan 10 bin sürücü için ehliyet affının geleceğini açıklamasının hemen ardından merakla beklenen ehliyet affında beklenen gelişme oldu. Yasanın Meclis'ten geçmesiyle birlikte kimleri kapsadığı araştırılıyor. Peki trafik ceza puanı silindi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 21:08
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Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor? Ceza Puanı Sorgulama

Alkolden ehliyetini kaptırana af geldi mi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Borç Yapılandırma Paketi'nin Meclis'ten geçmesiyle birlikte vatandaşlar ehliyet affının son durumunu araştırmaya başladı. 2.5 milyon sürücünün trafik ceza puanının silinecek, 10 bin sürücünün ise ehliyeti geri verilecek. Peki ehliyet affı çıktı mı, ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor? Ceza Puanı Sorgulama

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi..

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Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor? Ceza Puanı Sorgulama

Teklifle Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi ile birlikte vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırıldı bazı borçlar ise silindi..

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Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor? Ceza Puanı Sorgulama

EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Alkol ve uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını silinecek. Bu kapsamda Karayolları Trafik Kanunu'na göre ceza puanları dolduğu için ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti geri iade edilecek.

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Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor? Ceza Puanı Sorgulama

Işık ihlalleri, hız, park cezası, emniyet kemeri, emniyet şeridi ihlali gibi sebeplerden trafik ceza puanı dolan sürücülerin ehliyetleri geri iade edilecek.