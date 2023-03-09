Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor?

EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Alkol ve uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını silinecek. Bu kapsamda Karayolları Trafik Kanunu'na göre ceza puanları dolduğu için ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti geri iade edilecek.