HaberlerGaleriTrafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor?
Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor?
Borç Yapılandırma Paketi'nin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ehliyet affı son dakika araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ehliyetlerine çeşitli sebeplerle el konulan 10 bin sürücü için ehliyet affının geleceğini açıklamasının hemen ardından merakla beklenen ehliyet affında beklenen gelişme oldu. Yasanın Meclis'ten geçmesiyle birlikte kimleri kapsadığı araştırılıyor. Peki trafik ceza puanı silindi mi?