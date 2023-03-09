HaberlerGaleriBorç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis'ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?
Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis'ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi Meclis'ten geçti. Yasa ile birlikte kamuya olan tüm borçlar yapılandırılırken GSS borçlarında silinme de olacak. Vatandaşlar yapılandırma paketinin kapsamına dair detayları araştırmaya başladı. Peki borç yapılandırma çıktı mı? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi? Yapılandırma paketi son durum ne?