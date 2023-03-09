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Haberler Galeri Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis'ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?

Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis'ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi Meclis'ten geçti. Yasa ile birlikte kamuya olan tüm borçlar yapılandırılırken GSS borçlarında silinme de olacak. Vatandaşlar yapılandırma paketinin kapsamına dair detayları araştırmaya başladı. Peki borç yapılandırma çıktı mı? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi? Yapılandırma paketi son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 20:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 20:39
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Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis’ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?

Yapılandırma paketi Meclis'ten geçti mi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Yapılandırma paketi ile birlikte 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlar ise 48 ay vade ile birlikte ödenebilecek. Öğrenim kredisi, askerlik, köprü, otoyol borçları gibi çok geniş kapsamlı yapılandırma paketine ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis’ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

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Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis’ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?

BAZI BORÇLAR SİLİNDİ

Teklifle Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi ile birlikte vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırıldı bazı borçlar ise silindi.

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Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis’ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?

Söz konusu düzenleme ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri ve belediyelere olan borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

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Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis’ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?

ERKEN ÖDEYENE AVANTAJ

Borcunu daha erken ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurt içi ÜFE tutarının (enflasyon farkının) yüzde 90'ından vazgeçilecek.