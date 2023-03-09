Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis’ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?

Yapılandırma paketi Meclis'ten geçti mi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Yapılandırma paketi ile birlikte 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlar ise 48 ay vade ile birlikte ödenebilecek. Öğrenim kredisi, askerlik, köprü, otoyol borçları gibi çok geniş kapsamlı yapılandırma paketine ilişkin detaylar haberimizde...