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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu

Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu

Sağlık Bakanlığı deprem tayini sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere neden olan depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde çalışmak isteyen doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanları için talep sistemi açıldığını aktarmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı deprem tayini sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 21:40
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Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu

Asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremde 11 ilimiz yıkıcı şekilde etkilendi. Çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirirken binlerce kişi de evsiz kaldı. Depremzede vatandaşların yaraları hızla sarılmaya devam ederken deprem bölgesinde çalışmak isteyen doktor, hemşire ve sağlık çalışanları deprem tayin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı deprem tayini sonuçları açıklandı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu

SAĞLIK ÇALIŞANI DEPREM TAYİNİ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Öncelikle şunu belirtelim ki Sağlık Baknalığı deprem tayini sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişemleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu

SAĞLIK BAKANLIĞI DEPREM TAYİNİ DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki sağlık çalışanları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talep başvuruları personel bilgi sistemleri üzerinden alınacaktır." dedi.

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Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu

Bakan Koca açıklamasında, "Öncelikli olarak gönüllülüğü kolaylaştırıyoruz. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın gönüllülük talebi için başvuru formu oluşturuldu. Gönüllülük başvuruları için Bakanlığımızca ihtiyaç doğrultusunda görevlendirme yapılacak." cümlelerine de yer verdi.

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Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu

GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanı Koca, 2 depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kurulan Karacasu konteyner kentini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, bölgede görevli sağlık çalışanları için gönüllülük, tayin ve görevlendirme konularında yeni düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları söyledi;