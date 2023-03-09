Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu

Sağlık Bakanlığı deprem tayini sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere neden olan depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde çalışmak isteyen doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanları için talep sistemi açıldığını aktarmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı deprem tayini sonuçları açıklandı mı?