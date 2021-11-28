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Trabzon'da yapıldı Rusya'ya gönderilecek: 14 milyon euro değerinde

İrlanda'dan parçalar halinde gemiyle Trabzon Limanı'na getirilen, burada Türk ve yabancı mühendislerin yer aldığı 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla birleştirilen 108 metre yüksekliğindeki iki vinç, dubaya yüklenerek deniz yoluyla Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na ulaştırılacak. Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "14 milyon avro değerindeki vinçler, özel raylar döşenerek dubanın içerisine yerleştirilecek ve sabitlenecek. Vinci sabitlemek için kullanılacak malzeme 155 bin avro civarındadır" dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:19
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Trabzon’da yapıldı Rusya’ya gönderilecek: 14 milyon euro değerinde

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda hizmet verecek 14 milyon avro değerindeki iki konteyner vinci, Trabzon Limanı'nda Türk ve yabancı mühendislerden oluşan 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla adeta "lego" gibi birleştirilerek kullanıma hazır hale getirildi.

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Trabzon’da yapıldı Rusya’ya gönderilecek: 14 milyon euro değerinde

Nisan ayında üretim yeri İrlanda'dan parçalar halinde gemiyle Trabzon Limanı'na getirilen vinçlerin buradaki kurulum aşaması tamamlandı.

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Trabzon’da yapıldı Rusya’ya gönderilecek: 14 milyon euro değerinde

Limanlarda konteyner indirmek ve yüklemek için kullanılacak iki dev konteyner vinci, hassas çalışma sonucu yaklaşık 4 ayda birleştirildi.

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Trabzon’da yapıldı Rusya’ya gönderilecek: 14 milyon euro değerinde

Parçalarının, limanda yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapladığı vinçler, Türkiye'nin en büyük ağır nakliyat firmalarından Harekat Nakliyat tarafından monte edildi.

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Trabzon’da yapıldı Rusya’ya gönderilecek: 14 milyon euro değerinde

Yüksekliği 108 metreyi bulan, 75 ton taşıma kapasitesine sahip vinçlerin montajında Türk ve yabancılardan oluşan 60 kişilik ekip görev yaptı.