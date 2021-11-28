Trabzon'da yapıldı Rusya'ya gönderilecek: 14 milyon euro değerinde

İrlanda'dan parçalar halinde gemiyle Trabzon Limanı'na getirilen, burada Türk ve yabancı mühendislerin yer aldığı 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla birleştirilen 108 metre yüksekliğindeki iki vinç, dubaya yüklenerek deniz yoluyla Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na ulaştırılacak. Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "14 milyon avro değerindeki vinçler, özel raylar döşenerek dubanın içerisine yerleştirilecek ve sabitlenecek. Vinci sabitlemek için kullanılacak malzeme 155 bin avro civarındadır" dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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