28 Kasım 2021, Pazar
Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…
Pandemi ve döviz kurunun etkisiyle fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Bu durum personel maaşlarını da etkiliyor. Serbest çalışan kişilerin de aldığı maaşlar hızlıca yükseldi. Özellikle yabancıların dahil olduğu sektörlerde katlanan maaşlar bütçeleri zorluyor. İstanbul'da pandemi nedeniyle aileler yatılı bakıcı istiyor ancak bu durum maaşları yükseltiyor. Bakıcılar eğitim ve tecrübelerine göre 20 bin TL'ye varan paralar kazanabiliyor!
Giriş Tarihi: 28.11.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 12:59
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