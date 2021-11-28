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Haberler Galeri Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…

Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…

Pandemi ve döviz kurunun etkisiyle fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Bu durum personel maaşlarını da etkiliyor. Serbest çalışan kişilerin de aldığı maaşlar hızlıca yükseldi. Özellikle yabancıların dahil olduğu sektörlerde katlanan maaşlar bütçeleri zorluyor. İstanbul'da pandemi nedeniyle aileler yatılı bakıcı istiyor ancak bu durum maaşları yükseltiyor. Bakıcılar eğitim ve tecrübelerine göre 20 bin TL'ye varan paralar kazanabiliyor!

Giriş Tarihi: 28.11.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 12:59
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Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…

Son dönemde çalışan ve çocuklu ailelerin en büyük sıkıntılarından birisi bakıcı bulmak oluyor. Pandemi etkisiyle birlikte yurt dışından daha az kişinin gelmesiyle bakıcı bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bakıcılarının maaşlarının 20 bin TL'ye kadar yükseldiği belirtiliyor. Bakıcılar ailelerin beklentilerine göre belirleniyor. Yaş sınırlaması genel olarak 25 ile 45 yaş arasında oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…

İstanbul'da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bulmak zorlaştı. Pandemi nedeniyle aileler yatılı bakıcı istiyor, bunlar genelde yabancı. Yine pandemi nedeniyle yabancı bakıcı gelemediği için ve döviz kurundaki artış nedeniyle fiyat yükseliyor. Bakıcıların maaşları pandemi ve döviz kurunun da etkisiyle son aylarda artarak 6-7 bin TL ile 20 bin TL aralığına yükseldi.

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Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…

Pandeminin etkisiyle çocuk veya bebek bakıcılığı daha çok yatılı olarak tercih edilmeye başlandı. Aileler, bakıcıların hastalık getirmesi korkusuyla kendi evlerinde kalmasını istiyor. Bakıcıların koronavirüs aşılarını da yaptırması gerekiyor. Haliyle bu durumda fiyatları yükseltiyor. Yabancı bakıcılar ise ülkelerine para gönderdikleri için maaşlarını dolar olarak almak istiyor. Artan döviz kuru da fiyatları yukarı çekiyor. Yine pandemi etkisiyle yapılamayan uçak seferleriyle birlikte Türkiye'de yabancı bakıcıların azalması da fiyatları yukarı yönde etkileyen unsurlardan biri oluyor.

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Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…

BİN 200 DOLARA ÇIKAN FİYATLAR

Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarından tercih ediliyor. Türk bakıcılar ise fiyatlarının yüksek olması ve yatılı kalmamaları gibi nedenlerden tercih edilmiyor. Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarının maaşları 800-900 dolar bazı durumlarda da bin dolara kadar çıkabiliyor. Filipinlilerin maaşları ise 1000-1200 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlara ayrıca sigorta primleri de ekleniyor. Yatısız bakıcılar yani sabah gelip, akşam gidenlerin maaşları ise 5 ile 7 bin TL arasında değişiyor.

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Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…

EĞİTİM, TECRÜBE FİYATLARI BELİRLİYOR

Bakıcılar ailelerin beklentilerine göre belirleniyor. Yaş sınırlaması genel olarak 25 ile 45 yaş arasında oluyor. Yabancı dil isteyen bir kesim var, sadece "çocuğa iyi ve sağlık baksın, sevgi dolu olsun" diyen ayrı bir kesim de var. Daha çok çocuk bakımında personelin eğitimli olması, çocuğa bir şeyler katabilmesi anlamında beklentiler var. Çocuk gelişimi okuyan personeller sadece çocukla ilgilenip, odasının düzeni, yemesi, içmesi ve anaokuluna hazırlama gibi detaylarla ilgileniyor. Sadece lise mezunu olup daha önce çocuk bakmış, referansı ve tecrübesi olan personellerde var. Ailenin beklentisi hangi yöndeyse ona göre seçiliyor. Pandemi dolayısıyla anaokuluna çocuğunu göndermek istemeyen aileler, anaokulu öğretmenini evde çalıştırmak istiyor. Eğer eğitimli bir bakıcı istiyorsanız daha yüksek bir fiyat var, 8 ile 15 bin TL'ye kadar yatılı personel var. Gündüzcü çok da az olsa fiyatları eğitim durumuna, referansına, tecrübesine göre değişiyor. EĞİTİM, TECRÜBE FİYATLARI BELİRLİYOR