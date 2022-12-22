TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ kura sonuçları ile 45 ilde 93 bin 392 hak sahini belirlenirken, 5. etap kura takvimi de belli oldu. Trabzon'da yaşayan vatandaşlar, kura çekiliş tarihini sorguluyor. Peki, Trabzon TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Trabzon kura sonuçları isim isim liste!