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Haberler Galeri TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!

TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ kura sonuçları ile 45 ilde 93 bin 392 hak sahini belirlenirken, 5. etap kura takvimi de belli oldu. Trabzon'da yaşayan vatandaşlar, kura çekiliş tarihini sorguluyor. Peki, Trabzon TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Trabzon kura sonuçları isim isim liste!

Giriş Tarihi: 22.12.2022 23:47 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 23:52
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TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!

TOKİ Trabzon kura sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. TOKİ kura çekiminde dördüncü etap kuraları tamamlandı ve beşinci etap kuraları için takvim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Peki, TOKİ Trabzon kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Trabzon kura çekimi 5.etap kura takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Buna göre, TOKİ Trabzon 2 bin 550 konut için kura sonuçları 23-24 Aralık tarihinde belli olacak.

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TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Trabzon sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI

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TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!

5. ETAP KURA ÇEKİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

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TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut