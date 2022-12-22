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Haberler Galeri 2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!

2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı sürüyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi, 2+1 ve 3+1 konutlar için il il olarak devam ediyor. 5. etap kura takviminin belli olmasının ardından, İzmir'de yaşayan vatandaşlar, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başlıyor. İşte, TOKİ İzmir, kuraları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.12.2022 19:08 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 15:48
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2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? Aliağa, Güzelbahçe, Menemen, Merkez, Torbalı kura çekimi tarihi açıklandı mı? soruları gündemdeki yerini aldı. TOKİ sosyal konut kapsamında İzmir'de 12 bin 400 konut yapılacak. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!

İZMİR'E YAPILACAK SOSYAL KONUT SAYISI KAÇ?

En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

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2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!

2022 TOKİ İZMİR KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde yapılacak.

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2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2022 TOKİ İzmir kura çekim tarihi henüz açıklanmadı.Tarih bilgisi gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.

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2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!

5.etap toki kura takvimi belli oldu!

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut