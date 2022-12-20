Trabzon TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, AKÇAABAT...TOKİ TRABZON KURA ÇEKİM TARİHİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı il il devam ediyor. TOKİ kura sonuçları ile 45 ilde 93 bin 392 hak sahini belirlenirken, Ankara ve birçok büyükşehir dahil 5. etap kura takvimi de belli oldu. Trabzon'da yaşayan vatandaşlar, kura çekiliş tarihin sorguluyor. Peki, Trabzon TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...