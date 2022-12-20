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Haberler Galeri Trabzon TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, AKÇAABAT...TOKİ TRABZON KURA ÇEKİM TARİHİ!

Trabzon TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, AKÇAABAT...TOKİ TRABZON KURA ÇEKİM TARİHİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı il il devam ediyor. TOKİ kura sonuçları ile 45 ilde 93 bin 392 hak sahini belirlenirken, Ankara ve birçok büyükşehir dahil 5. etap kura takvimi de belli oldu. Trabzon'da yaşayan vatandaşlar, kura çekiliş tarihin sorguluyor. Peki, Trabzon TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:41 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 18:50
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Trabzon TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, AKÇAABAT...TOKİ TRABZON KURA ÇEKİM TARİHİ!

TOKİ Trabzon kura sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. TOKİ kura çekiminde dördüncü etap kuraları tamamlandı ve beşinci etap kuraları için takvim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Peki, TOKİ Trabzon kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzon TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, AKÇAABAT...TOKİ TRABZON KURA ÇEKİM TARİHİ!

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Trabzon kura çekimi 5.etap kura takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Buna göre, TOKİ Trabzon 2 bin 550 konut için kura sonuçları 23-24 Aralık tarihinde belli olacak.

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Trabzon TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, AKÇAABAT...TOKİ TRABZON KURA ÇEKİM TARİHİ!

BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

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Trabzon TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, AKÇAABAT...TOKİ TRABZON KURA ÇEKİM TARİHİ!

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

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Trabzon TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, AKÇAABAT...TOKİ TRABZON KURA ÇEKİM TARİHİ!

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut