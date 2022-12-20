2023 Ocak zammı neticeye kavuşuyor! Emekliye 7.030 TL maaş! 3.750, 4.250, 5.000, 5.500 TL maaş alanlar! Kümülatif artış, refah payı...

Emekli Ocak zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Aralık ayının sonuna geldiğimiz dönemde maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı. SSK, Bağkur emeklisine %17.17, memur emeklisine ise %18.27 zam görüldü. Diğer yandan refah payı ve ek ödemelerle tutarın yukarı çekilmesi amaçlanıyor. Hal böyle olunca," En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaş zam oranı açıklandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, emekli Ocak zammı için son hesaplamalar!