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Haberler Galeri 2023 Ocak zammı neticeye kavuşuyor! Emekliye 7.030 TL maaş! 3.750, 4.250, 5.000, 5.500 TL maaş alanlar! Kümülatif artış, refah payı...

2023 Ocak zammı neticeye kavuşuyor! Emekliye 7.030 TL maaş! 3.750, 4.250, 5.000, 5.500 TL maaş alanlar! Kümülatif artış, refah payı...

Emekli Ocak zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Aralık ayının sonuna geldiğimiz dönemde maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı. SSK, Bağkur emeklisine %17.17, memur emeklisine ise %18.27 zam görüldü. Diğer yandan refah payı ve ek ödemelerle tutarın yukarı çekilmesi amaçlanıyor. Hal böyle olunca," En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaş zam oranı açıklandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, emekli Ocak zammı için son hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 20:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 20:38
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2023 Ocak zammı neticeye kavuşuyor! Emekliye 7.030 TL maaş! 3.750, 4.250, 5.000, 5.500 TL maaş alanlar! Kümülatif artış, refah payı...

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaş zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları neticesinde maaşlara yapılacak zam oranı şekillenecek. Aralık ayı verisinin açıklanması ile son rakam açıklanmış olacak. Ocak ayına kısa süre kala memur ve emeklilerin maaş zammına yönelik merakı arttı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zam hesaplaması ile son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Ocak zammı neticeye kavuşuyor! Emekliye 7.030 TL maaş! 3.750, 4.250, 5.000, 5.500 TL maaş alanlar! Kümülatif artış, refah payı...

MERKEZ BANKASI YENİ SONUÇLARI DUYURDU

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi' için yeni sonuçları açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon oranı beklentisi yüzde 66,80 oldu.

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2023 Ocak zammı neticeye kavuşuyor! Emekliye 7.030 TL maaş! 3.750, 4.250, 5.000, 5.500 TL maaş alanlar! Kümülatif artış, refah payı...

OCAK 2022'DE 'EK ZAM'LARIN ÖNÜ AÇILDI

Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı yüzde 66,6 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.

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2023 Ocak zammı neticeye kavuşuyor! Emekliye 7.030 TL maaş! 3.750, 4.250, 5.000, 5.500 TL maaş alanlar! Kümülatif artış, refah payı...

Temmuz zammı döneminde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının refah payı ile artırılması ve memurlar için bir ek zam verildi.

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2023 Ocak zammı neticeye kavuşuyor! Emekliye 7.030 TL maaş! 3.750, 4.250, 5.000, 5.500 TL maaş alanlar! Kümülatif artış, refah payı...

En düşük emekli maaşı yüzde 40 artışla 3.500 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 9.109 TL yerine resen artışla birlikte 9707 TL oldu. En düşük emekli maaşındaki toplam artış yüzde 133 oldu.