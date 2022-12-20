Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL'yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...

32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada parası olanlar mevduat faizi ile değerlendirmek istiyor. Bankaların yeni güncellemeleri ile 32 günlük faiz getirisi netleşmiş oldu. Parasını katlamak isteyenler için en yüksek mevduat faizi veren bankaların listesini haberimizde derledik. İşte, 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...