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Haberler Galeri Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL'yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...

Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL'yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...

32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada parası olanlar mevduat faizi ile değerlendirmek istiyor. Bankaların yeni güncellemeleri ile 32 günlük faiz getirisi netleşmiş oldu. Parasını katlamak isteyenler için en yüksek mevduat faizi veren bankaların listesini haberimizde derledik. İşte, 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 18:45
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Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL’yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...

Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL'yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Parasını katlamak isteyenler bankaların mevduat hesaplarındaki getiri oranlarını merak ediyor. Bankaların faiz oranları yeniden güncellendi. İşte, 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL’yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...

İŞTE BANKALARIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ

ZİRAAT BANKASI

Vade Sonu Tutarı:50.728,76

Faiz Oranı:% 17,50

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Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL’yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...
VAKIFBANK
Gün Sayısı 32
Faiz Oranı % 12,75
Vade Sonu Net Tutar 50.530,95
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Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL’yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...

DENİZBANK

Kazanılacak Net Faiz

1.041,10 TRY

Toplam Dönüş Tutarı

51.041,10 TRY

E-Mevduat Faiz Oranı

% 25

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Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL’yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...

HALKBANK

Faiz Oranı

%5,00

V.S. Brüt Tutar

₺50.219,18

V.S. Net Tutar

₺50.208,23