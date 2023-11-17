17 Kasım 2023, Cuma
Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
Dünya, her yeni keşifle birlikte derin sırlar ve eşsiz zenginliklerle dolu bir gezegen olarak karşımıza çıkıyor. Yüzyıllar süren evrimi, benzersiz oluşumları ve değerli maddeleriyle bu muazzam gezegen, insan hayal gücünü aşan değerleri barındırıyor. Bu özel maddeler, sadece dikkat çekici değil, aynı zamanda milyonlarca dolarlık değeriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Altın, gümüş veya pırlanta gibi daha yaygın bilinen değerli maddelere kıyasla, bu özel maddeler binlerce kat daha değerli kabul ediliyor.
Giriş Tarihi: 17.11.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 12:59
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