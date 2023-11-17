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Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni

Dünya, her yeni keşifle birlikte derin sırlar ve eşsiz zenginliklerle dolu bir gezegen olarak karşımıza çıkıyor. Yüzyıllar süren evrimi, benzersiz oluşumları ve değerli maddeleriyle bu muazzam gezegen, insan hayal gücünü aşan değerleri barındırıyor. Bu özel maddeler, sadece dikkat çekici değil, aynı zamanda milyonlarca dolarlık değeriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Altın, gümüş veya pırlanta gibi daha yaygın bilinen değerli maddelere kıyasla, bu özel maddeler binlerce kat daha değerli kabul ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 12:59
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Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni

Dünyanın dört bir yanında çıkarılan ve nadirliğiyle ünlü değerli taşlar, sadece estetik güzellikleriyle değil, aynı zamanda ekonomik değerleriyle de büyüleyici. İşte göz alıcı taşlardan bilim dünyasının ilginç malzemelerine kadar, fiyatlarıyla şaşırtan maddeler:

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Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni

Zümrüt (Karatı: 305.000 Dolar)
Egzotik yeşil tonlarıyla bilinen zümrüt, dünyanın en popüler değerli taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Kusursuz bir zümrüt bulmak neredeyse imkansız, ancak bu nadir taş, kusursuz olduğunda satışa çıkarsa, fiyatı akıl almaz boyutlara ulaşıyor.

Yakut (Karatı: 1,18 Milyon Dolar)
Tutkunun ve enerjinin sembolü olan yakutlar, renk skalasında pembe, kırmızı ve bordo tonlarıyla göz kamaştırıyor. En değerli yakutlar Myanmar'da çıkarılıyor ve özellikle detaylı işçilik gerektiren mücevher tasarımlarında tercih ediliyor.

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Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni

Mavi Elmas (Karatı: 3,93 Milyon Dolar)
Mavi elmaslar, tüm renkli elmaslar arasında en nadir ve değerli olanlardan biri olarak kabul ediliyor. Renklerini bor elementinden alan bu değerli taşlar, Güney Afrika, Avustralya ve Hindistan'da sınırlı sayıda bulunan madenlerden çıkarılıyor.

Painite (1 gramı: 9000 Dolar)
Bor minerali olan Painite, içindeki demir oranına göre renk değiştiren nadir bir kristal. Şifa amaçlı kullanılan bu kristalin nadirliği, onu yüksek bir fiyat etiketiyle ön plana çıkarıyor.

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Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni

Trityum (1 gramı: 30.000 Dolar)
Güvenliğin vazgeçilmez bir parçası olan trityum, özellikle çıkış işaretlerinde kullanılır. Milyonlarca trityum çıkış işareti, ABD'de güvenliği temsil eder.

Örümcek Zehri (1 gramı: 62 bin 500 Euro)
Karadul örümceğinin zehri, ilaç üretiminde kullanılır ve 1 gramı bile oldukça değerlidir. Sağlık sektöründe önemli bir rol oynar.

Pırlanta (1 gramı: 55.000 Dolar)
En sert maddelerden biri olan pırlanta, saf karbondan oluşur. Pırlanta takılar, lüks ve zarafetin sembollerindendir.

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Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni

Fiyat Rekorları Kıran Maddeler

Kaliforniyum 252 (1 gramı: 27 Milyon Dolar)
Herhangi bir pratik kullanımı olmayan Kaliforniyum 252, bilim dünyasında nükleer araştırmalarda kullanılır. 1950 yılında keşfedilen bu madde, fiyatıyla dikkat çekiyor.