Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni

Zümrüt (Karatı: 305.000 Dolar)

Egzotik yeşil tonlarıyla bilinen zümrüt, dünyanın en popüler değerli taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Kusursuz bir zümrüt bulmak neredeyse imkansız, ancak bu nadir taş, kusursuz olduğunda satışa çıkarsa, fiyatı akıl almaz boyutlara ulaşıyor.

Yakut (Karatı: 1,18 Milyon Dolar)

Tutkunun ve enerjinin sembolü olan yakutlar, renk skalasında pembe, kırmızı ve bordo tonlarıyla göz kamaştırıyor. En değerli yakutlar Myanmar'da çıkarılıyor ve özellikle detaylı işçilik gerektiren mücevher tasarımlarında tercih ediliyor.