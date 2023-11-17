Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur’lunun %5’lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL’lik maaş+15’lik Refah Payı detayı...

EN DÜŞÜK ORAN YÜZDE 37

Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon yüzde 65 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini orta noktası yüzde 65 olarak güncellerken, tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.

Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 çıkacak. 2023 yılı enflasyonunun yüzde 68 olması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 40.26'yı bulacak