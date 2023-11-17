Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun %5'lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL'lik maaş+15'lik Refah Payı detayı...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammına dair yeni bir ipucu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini, emeklilere yönelik enflasyon artışının muhtemel miktarına dair önemli bilgiler sağlıyor. İşte emekliye kasım enflasyon tahminiyle yeni zamlı maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 17.11.2023
11:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Yılın sonuna yaklaşırken, Ocak zamlarıyla ilgili spekülasyonlar artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak 6 aylık enflasyon zammının yanı sıra iyileştirme beklentileri de gündemde. Bu zammın oranı ve iyileştirme detayları, Ocak ayının başında netlik kazanacak. Ancak özellikle enflasyon artışına dair bazı ipuçları şimdiden belirmeye başladı. Peki emekli maaşları ne kadar artacak? 2024'te emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı... GALERİ DEVAM EDİYOR
4 AYLIK ORAN YÜZDE 29'U GEÇTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin 4 aylık bölümü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken; Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Bir önceki ankette yüzde 68.01 olan yılsonu enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 67.23'e geriledi. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 39.62 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 39.62 olacak.
EN DÜŞÜK ORAN YÜZDE 37
Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon yüzde 65 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini orta noktası yüzde 65 olarak güncellerken, tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.
Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 çıkacak. 2023 yılı enflasyonunun yüzde 68 olması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 40.26'yı bulacak
EK İYİLEŞTİRME VAR MI?
Tabii emeklilere yapılacak artış enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Oluşan enflasyon zammına refah payı eklenmesi gündemde. Enflasyon zammı ve refah payı ile emeklilere yüzde 50 seviyelerinde artış yansıtılması bekleniyor.