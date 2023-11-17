Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A’dan Z’ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…

SON ANKET AÇIKLANDI

Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.23'e geriledi. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.62 olarak gerçekleşecek. Bu durumda da memurların ve emeklilerin enflasyon farkı yüzde 31.72'yi bulacak. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.47'ye ulaşacak. En düşük memur maaşı buna göre 22 bin 17 liradan 33 bin 349 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 9 bin 877 liradan 14 bin 960 liraya yükselecek.