Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayı zammını heyecanla bekliyor. Zammın büyüklüğüne dair yeni bir ipucu ise Merkez Bankası'ndan geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahminine göre, yüzde 15 zam üzerine eklenmesi planlanan enflasyon farkı gündemdeki konu oldu. Peki memur maaşı yüzde kaç artacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2023
14:55
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı gün geçtikçe daha fazla yaklaşıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına göre Ocak ayında maaşlarına yansıtılacak olan yüzde 15'lik zamın yanı sıra, memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı da alacak. Bu fark, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmını içerecek. Kamu çalışanları, Ocak zammının ve enflasyon farkının miktarını merakla bekliyor. İşte meslek meslek memur maaş hesabı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
4 AYDA YÜZDE 40'I AŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.61 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yani 4 ayda yüzde 22.08 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 15'lik zam oranı 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 40.4'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bu oranlar merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi.
SON ANKET AÇIKLANDI
Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.23'e geriledi. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.62 olarak gerçekleşecek. Bu durumda da memurların ve emeklilerin enflasyon farkı yüzde 31.72'yi bulacak. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.47'ye ulaşacak. En düşük memur maaşı buna göre 22 bin 17 liradan 33 bin 349 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 9 bin 877 liradan 14 bin 960 liraya yükselecek.
FARKLI ORANLAR DA VAR
Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Merkez Bankası da 2023 yılı TÜFE tahminini orta noktası yüzde 65 olarak güncelledi, tahmin aralığının alt ve üst noktalarını yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.
2023 yılı enflasyonunun yüzde 65 olarak gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 37.76 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.96 olarak gerçekleşirken, Ocak ayı zam oranı da böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak. Eğer 2023 yılı enflasyonu üst nokta olan yüzde 68 olarak gerçekleşirse de ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 40.26 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 32.32'ye, Ocak zammı da 52.17'ye yükselebilecek.