Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...

Yatırımlar arasında güvenilir liman olarak görülen altında son dönemde yaşanan sert düşüşler yatırımcıları şaşırtıyor. Yastık altı yatırımı olan altında yaşanan manevralar sonrasonda gözler piyasalara çevrildi. Uzman isimler altın fiyatları için yorumlarını paylaşmaya başladı. Fiyatlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş bir tahmin geldi. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 499,90 liradan, cumhuriyet altını ise 3.261,83 liradan alıcı buluyor. Altın için yapılan son analizleri haberimizde derledik.