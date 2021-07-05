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Haberler Galeri Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...

Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...

Yatırımlar arasında güvenilir liman olarak görülen altında son dönemde yaşanan sert düşüşler yatırımcıları şaşırtıyor. Yastık altı yatırımı olan altında yaşanan manevralar sonrasonda gözler piyasalara çevrildi. Uzman isimler altın fiyatları için yorumlarını paylaşmaya başladı. Fiyatlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş bir tahmin geldi. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 499,90 liradan, cumhuriyet altını ise 3.261,83 liradan alıcı buluyor. Altın için yapılan son analizleri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 15:14
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Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...

Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor. Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek. Uzman isimden önemli uyarı. Yaz düğünleri sonrasında tablo tam tersine dönebilir. Yastık altı yatırımı olarak dikkatleri üzerine çeken altın 490 TL seviyelerine gerilemesi sonrasında yatırımcılar büyük şaşkınlık yaşamıştı. Son dönemde yaşanan fiyat dengesizliği sonrasında yatırım yapanlar kuyumcuların yolunu tutarken, yeniden yükseliş hamlesi gelmesi geri adım attırdı. Uzman isimler fiyatlar hakkında analizlerini takipçileri ile paylaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş bir tahmin geldi.

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Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...

Son günlerde 500 TL'nin altında seyir süren gram altın ile ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir tahmin geldi. Memiş, altın yatırımcısına tüyolar verdi.

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Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...

"YENİ ZİRVELERE HAZIR OLUNMALI"

Altın yatırımcısı yeni zirvelere hazır olmalı" diyen İslam Memiş, "Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz" tahmininde bulundu.

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Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...

İşte İslam Memiş'in yazısından öne çıkan başlıklar...

"2020'nin yaz aylarında altının ons fiyatının 2.075 dolar, altının gram fiyatının 540 liraya yükseldiğini gördük. 2021'e altının ons fiyatı 1.898 dolar, altının gram fiyatı 451 liradan başlamıştı. 2021'in ilk haftasını yükseliş isteğinde başlayan altın fiyatlarında düşüş trendinin başladığını gördük."

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Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...

"Ülkelerden gelen aşı haberleri, dünya sağlık örgütünün kabul etmesi, insanlar üzerinde uygulanması, vaka sayılarının düşmesi, kısıtlamaların kalkması gibi birçok olumlu etken altın fiyatlarının yılın yarısında baskı altında bıraktı. Altın fiyatlarının yılın ilk yarısında baskı altında kaldığını gördük ancak geniş bant aralığında dalgalanması dikkat çekiciydi."