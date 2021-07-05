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Haberler Galeri 36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...

36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...

Milyonlarca emekliye pandemi döneminde kredi fırsatları sunuldu. Acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredi oranlarını yakından takip ediyor. Bu dönemde faizsiz veya düşük faizli kredi imkanları büyük ilgi görüyor. Bankaların emekli vatandaşlara özel hazırladığı kredi fırsatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hal böyle olunca bankaların sunduğu fırsatlar emekliler derin nefes aldıracak. İşte, emekliye özel düşük faizli kredi imkanı sunan bankalar...

Giriş Tarihi: 05.07.2021 14:25
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36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...

Acil nakit ihtiyacı olanlara bankalar fırsatlarını sunuyor. Özellikle pandemi döneminde bankaların sunduğu düşük faizli kredi imkanları büyük ilgi görüyor. Emekliler bu süreçte ihtiyaç kredi fırsatlarından yararlanarak derin nefes alıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Emeklilere özel uygun kredi sunan bankaları sizler için derledik. İşte, emekliye düşük veya faizsiz kredi veren bankalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...

GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Değerli emeklilerimiz, emekli ihtiyaç kredisine şimdi başvurun, ihtiyaçlarınızı ertelemeyin.

Garanti BBVA'dan Emekli Kredisi

Size özel emekli ihtiyaç kredisine Garanti BBVA Mobil ya da İnternet Bankacılığı aracılığıyla başvurabilir, daha önce yaptığınız başvurularınızı tamamlayabilir ve şubeye gitmeden hesabınıza aktarılan paranızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

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36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi risk raporunuzu Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan alabilir ve krediye başvuru yapabilirsiniz.

Örnek Hesaplama

10.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için faiz oranı: %1,69 yıllık toplam maliyet %28,5335'dir. Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı: 212,50 TL'dir.

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36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...

*Maksimum faiz oranı %2,79 , yıllık maksimum maliyet oranı %35,7245 'dir.

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi risk raporunuzu Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan alabilir ve krediye başvuru yapabilirsiniz.

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36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...

Kredi Başvuru Süreci

Kredi sürecinde müşteriler şubeye yönlendirilebilir. Başvuru sahibinden ücret bordrosu, gelir belgesi, SGK web belgesi ya da gelir yazısı talep edilebilir. Krediden yararlanma koşulu müşterinin risklilik durumuna göre değişebilir.

İhtiyaç kredisi faiz oranları müşteri özelinde, müşteri risklilik durumuna göre, başvuru ve kredi kullandırım anında değişebilir.

Sigorta primi; kredi tutarı, vadesi ve müşteri özelinde değişiklik gösterebilir. Kredi kullandırım ekranları ön izlemedir, süreçler farklılık gösterebilir. Müşterilerin Şubeye yönlendirildiği durumlar olabilir.