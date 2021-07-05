36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...

Milyonlarca emekliye pandemi döneminde kredi fırsatları sunuldu. Acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredi oranlarını yakından takip ediyor. Bu dönemde faizsiz veya düşük faizli kredi imkanları büyük ilgi görüyor. Bankaların emekli vatandaşlara özel hazırladığı kredi fırsatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hal böyle olunca bankaların sunduğu fırsatlar emekliler derin nefes aldıracak. İşte, emekliye özel düşük faizli kredi imkanı sunan bankalar...

Giriş Tarihi: 05.07.2021 14:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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