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Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?

Pandemi döneminde araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Fiyatların artış yönünde ivme kazanması sonrasında ikinci el araba alacaklar sıfır araçları sorgulamaya başladı. Pandemi öncesinde arabasını satan vatandaşlar yenisini almakta oldukça zorlanıyor. Sektör temsilcileri fiyatlar hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Kurban Bayramı sonrasında fiyatların alacağı hal yakından takip ediliyor. İşte, sıfır ve ikinci el fiyatları için uyarılar...

Giriş Tarihi: 05.07.2021 16:46
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Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?

Doping geldi, ikinci el için uyarı. Araba alacaklar dikkat. 2. el araba fiyatları yükselecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde araba almak isteyenler fiyatların yükselmesinden şikayet ediyor. Virüsten korunmak isteyenler ve yaz tatili öncesinde araba almak isteyenler piyasaları yakından takip ediyor. Uzman isimlerde fiyatların alacağı son hal hakkında uyarılarını sürdürüyor. İşte, 2. el araba fiyatları yükselecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?

Galericiler, yüksek model arabaların satılmadığını, en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet gördüğünü ifade etti.

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Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?

"BAYRAM HEYECANIMIZ YOK"

Sektörün şu anki durumunun diğer bayram öncesindeki durumlara benzemediğini belirten galerici Tahsin Arslan, şunları söyledi:

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Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?

"Şu an sektörde bir durgunluk var. Bu durum diğer bayram öncesi bayramlara hiç benzemiyor. Bayram heyecanımız yok. Galerici esnafında, otomotiv sektöründe her bayram öncesi bir heyecan vardı. Araçlarımızı hazırlıyorduk. Bayrama satış yapacağız diye ama henüz öyle bir başlangıç göremiyorum.

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Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?

Fiyatlarda dalgalı bir şekilde gidiyor. İhtiyacı olmayan vatandaş şu anda galericilere dahi getirmiyor. Getirse de afaki rakamlar var. Yine bir kargaşa var. Sattığımızı alamıyoruz. Genel olarak piyasa sakin.