05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?
Pandemi döneminde araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Fiyatların artış yönünde ivme kazanması sonrasında ikinci el araba alacaklar sıfır araçları sorgulamaya başladı. Pandemi öncesinde arabasını satan vatandaşlar yenisini almakta oldukça zorlanıyor. Sektör temsilcileri fiyatlar hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Kurban Bayramı sonrasında fiyatların alacağı hal yakından takip ediliyor. İşte, sıfır ve ikinci el fiyatları için uyarılar...
Giriş Tarihi: 05.07.2021 16:46
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