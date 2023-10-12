Torba yasaya 5+1'lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...

Yeni torba yasa maddeleri, Türkiye'de büyük bir ilgi ve merak konusu haline gelmiştir. Meclis tarafından görüşülmesi ve onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen bu yasa ile birçok önemli konu gündeme gelmiştir. Özellikle emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması, emekli cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri ve taşerona kadro gibi konular bu torba yasa içinde ele alınmaktadır. İşte madde madde torba yasanın tüm merak edilenleri...