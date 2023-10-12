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Haberler Galeri Torba yasaya 5+1'lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...

Torba yasaya 5+1'lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...

2. torba yasa maddeleri, kamuoyunun ve vatandaşların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı emekli cumhuriyet ikramiyesi gibi önemli konuların yanı sıra, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro gibi bir dizi konu da gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. 2. torba yasa ile ilgili detaylar ve içerik vatandaşlar tarafından merakla araştırılmakta. İşte torba yasaya eklenen 5+1'lik maddeye ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 23:16 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 23:27
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Torba yasaya 5+1’lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, emekliye 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...

Yeni torba yasa maddeleri, Türkiye'de büyük bir ilgi ve merak konusu haline gelmiştir. Meclis tarafından görüşülmesi ve onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen bu yasa ile birçok önemli konu gündeme gelmiştir. Özellikle emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması, emekli cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri ve taşerona kadro gibi konular bu torba yasa içinde ele alınmaktadır. İşte madde madde torba yasanın tüm merak edilenleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba yasaya 5+1’lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, emekliye 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.

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Torba yasaya 5+1’lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, emekliye 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...

Ekonomiye, sosyal güvenliğe ilişkin pek çok düzenleme Meclis yolunda. Milyonların beklediği düzenlemeler birbiri ardına Meclis'e sevk edilecek. İlk torba kanun teklifi için de düğmeye basıldı. Peki bu ilk torbada hangileri bulunacak? İşte detayları…

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Torba yasaya 5+1’lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, emekliye 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...

EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ TORBA YASADA

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine önergeyle eklendi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

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Torba yasaya 5+1’lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, emekliye 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...

NELER OLACAK?

İlk torba kanun teklifi gün sayıyor. Edinilen bilgiye göre, AK Partili milletvekilleri Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ekonomiye yönelik kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde tamamlanarak TBMM'ye sunulması planlanan teklif, OVP kapsamındaki ilk yasa teklifi olacak. Torba kanun teklifi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifte, özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.