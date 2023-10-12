HaberlerGaleriTorba yasaya 5+1'lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...
Torba yasaya 5+1'lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...
2. torba yasa maddeleri, kamuoyunun ve vatandaşların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı emekli cumhuriyet ikramiyesi gibi önemli konuların yanı sıra, ev hanımlarına emeklilik, emekli zammı, taşerona kadro gibi bir dizi konu da gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. 2. torba yasa ile ilgili detaylar ve içerik vatandaşlar tarafından merakla araştırılmakta. İşte torba yasaya eklenen 5+1'lik maddeye ilişkin detaylar...