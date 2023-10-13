Esnafa EYT kapısı açılıyor! Kimler yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar
Bağ-Kur'da prim gün sayısının 7200'e indirilmesi küçük esnafa EYT'nin kapısını açacak. 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan Bağ-Kur'lu erkek çalışanlardan 7200 prim gününü tamamlayanlar emekliliğe hak kazanabilecek. Peki kimler prim indiriminden yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.10.2023
06:42 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
06:42
Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenmesiyle beraber binlerce küçük esnaf da Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliğe hak kazanacak.
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Bakkal, berber, kuaför, ayakkabıcı, tamirci gibi küçük esnafın SSK'lılarla bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.
Böylece, artık 9 bin prim günü yerine 7200 prim günü dolduğunda koşulları taşıyanlar emekli olabilecek. Yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan Bağ-Kur'lu erkek çalışanlardan 7200 prim gününü tamamlayanlar da emekliliğe hak kazanabilecek. Prim günü bunun altında kalanlar da tamamladıklarında aylık bağlanacak.
KİMLER YARARLANACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için çalıştıklarını belirterek, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanıyacaklarını söyledi.
Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasının ardından esnaf erken emeklilik için gün saymaya başladı. Torba yasayla Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek.