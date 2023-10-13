Esnafa EYT kapısı açılıyor! Kimler yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar

Böylece, artık 9 bin prim günü yerine 7200 prim günü dolduğunda koşulları taşıyanlar emekli olabilecek. Yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan Bağ-Kur'lu erkek çalışanlardan 7200 prim gününü tamamlayanlar da emekliliğe hak kazanabilecek. Prim günü bunun altında kalanlar da tamamladıklarında aylık bağlanacak.