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Haberler Galeri Esnafa EYT kapısı açılıyor! Kimler yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar

Esnafa EYT kapısı açılıyor! Kimler yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar

Bağ-Kur'da prim gün sayısının 7200'e indirilmesi küçük esnafa EYT'nin kapısını açacak. 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan Bağ-Kur'lu erkek çalışanlardan 7200 prim gününü tamamlayanlar emekliliğe hak kazanabilecek. Peki kimler prim indiriminden yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar...

Sabah
Giriş Tarihi: 13.10.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 06:42
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Esnafa EYT kapısı açılıyor! Kimler yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenmesiyle beraber binlerce küçük esnaf da Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliğe hak kazanacak.

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Esnafa EYT kapısı açılıyor! Kimler yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar

Bakkal, berber, kuaför, ayakkabıcı, tamirci gibi küçük esnafın SSK'lılarla bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.

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Esnafa EYT kapısı açılıyor! Kimler yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar

Böylece, artık 9 bin prim günü yerine 7200 prim günü dolduğunda koşulları taşıyanlar emekli olabilecek. Yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan Bağ-Kur'lu erkek çalışanlardan 7200 prim gününü tamamlayanlar da emekliliğe hak kazanabilecek. Prim günü bunun altında kalanlar da tamamladıklarında aylık bağlanacak.

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Esnafa EYT kapısı açılıyor! Kimler yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar

KİMLER YARARLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için çalıştıklarını belirterek, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanıyacaklarını söyledi.

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Esnafa EYT kapısı açılıyor! Kimler yararlanabilecek? İşte esnafa prim indirimindeki kritik ayrıntılar

Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasının ardından esnaf erken emeklilik için gün saymaya başladı. Torba yasayla Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek.