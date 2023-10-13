13 Ekim 2023, Cuma
Emekli zammında %67'lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! SSK, Bağ-Kur'luya seyyanen+OVP+refah payı+enflasyon farkı şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL...
Son enflasyon rakamlarının açıklanması, emeklilerin maaşlarındaki artışı merakla beklemelerine yol açıyor. Bununla birlikte, kasım ayında ödenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, emeklilerin gelirlerini olumlu bir şekilde etkileyecek ve bu ek ödeme, emekliler için önemli bir mali destek olacak. İşte emeklinin ocak ayında cebine girecek zamlı maaşlar...
Giriş Tarihi: 13.10.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 07:05
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