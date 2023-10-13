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Haberler Galeri Emekli zammında %67'lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! SSK, Bağ-Kur'luya seyyanen+OVP+refah payı+enflasyon farkı şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Emekli zammında %67'lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! SSK, Bağ-Kur'luya seyyanen+OVP+refah payı+enflasyon farkı şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Son enflasyon rakamlarının açıklanması, emeklilerin maaşlarındaki artışı merakla beklemelerine yol açıyor. Bununla birlikte, kasım ayında ödenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, emeklilerin gelirlerini olumlu bir şekilde etkileyecek ve bu ek ödeme, emekliler için önemli bir mali destek olacak. İşte emeklinin ocak ayında cebine girecek zamlı maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 07:05
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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! SSK, Bağ-Kur’luya seyyanen+OVP+refah payı+enflasyon farkı şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Türkiye'de emekli maaşlarına yönelik zam çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Memurlar için belirlenen zam oranlarının yanı sıra, yeni asgari ücretin tespiti de gündemin önemli maddelerinden birini oluşturuyor. Ayrıca, memur maaşı katsayısı oranlarının artırılması, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ve kıdem tazminatı gibi ödemelerin yükseltilmesi bekleniyor. İşte zamlı maaşlara ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! SSK, Bağ-Kur’luya seyyanen+OVP+refah payı+enflasyon farkı şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

TEK SEFERLİK 5.000 TL'LİK 29 İKRAMİYE MÜJDESİ

Kabine Toplantısı'nda emekliler için 3 başlık yer aldı. 2 Bakanlığın sunumu ve bütçe rakamlarının değerlendirilmesi sonrası 3 düzenlemeden hangilerinin devreye alınacağı konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Başkan Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjdeli kararın alındığını da duyurdu. Buna göre Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi.

Düzenlemeden çalışan emekliler faydalanamayacak. Emekli ikramiyesinin bütçeye maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! SSK, Bağ-Kur’luya seyyanen+OVP+refah payı+enflasyon farkı şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN TAKVİMİ NETLEŞTİ

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber artık gözler emekliye zam düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi.

📍5.000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı

📍Kanun teklifi Meclis'e gelecek

📍Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçecek

📍Genel Kurul'da oylanacak

📍Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak

📍Kasım ayının ilk yarısı ödeme yapılacak

Ara düzenleme dışında Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak

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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! SSK, Bağ-Kur’luya seyyanen+OVP+refah payı+enflasyon farkı şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

EMEKLİYE ARA ZAM KARARI

5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşına tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

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Emekli zammında %67’lik 2024 Ocak artış tüneli açıldı! SSK, Bağ-Kur’luya seyyanen+OVP+refah payı+enflasyon farkı şekillendi! 7.500, 8.000, 9.000 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yöneteceği Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddesi 15,5 milyon SSK, Bağ-Kur ve 2,7 milyon memur emeklisini ilgilendiren düzenleme oldu. En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3.500 TL'den yüzde 114'ü aşan artışla 7.500 TL'ye yükseltildi.