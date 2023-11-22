Torba yasada milyonlara müjde detayları! Meclis trafiği açıldı, maddeler listelendi: Emekliye zam, taşerona kadro, ehliyet affı, 5 yıl erken emeklilik...
TBMM'ye sunulması planlanan 2. torba yasa, emekliden ev hanımına, esnaftan gençlere kadar geniş bir vatandaş kitlesini ilgilendiren konuları içerecek. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu yasa tasarısı, çeşitli sosyal kesimleri etkileyerek önemli değişikliklere işaret ediyor. İşte milyonlara torba dolusu müjdelerin detayları...
Giriş Tarihi: 22.11.2023
21:25 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
21:25
Emeklilerin zam oranlarından esnafın Bağ-Kur prim avantajına, ev kadınlarının erken emeklilik imkanına kadar birçok konunun torba yasada ele alınması bekleniyor. Bu kapsamlı yasa, taşeron çalışanlarından memurlara kadar geniş bir kesimi ilgilendirecek düzenlemeler içerecek. Torba yasanın detayları arasında, emeklilerin alacakları zam oranlarının yanı sıra esnafın Bağ-Kur prim avantajlarının da ele alınması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
EMEKLİLERE İKİLİ FORMÜL
Yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı bekliyor. 6 aylık enflasyonun, OVP'deki yüzde 65 oranındaki yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38, memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak. Ancak buna ilave olarak çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının da yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor. Birinci formül, kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkinci formül ise 7.500 TL olan taban maaşın, 10 bin lira ve üzerine çıkartılması yönünde.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK
Torba yasada olması beklenen bir başka düzenleme ise ev kadınlarına yapılacak sosyal güvence desteği ve emeklilik yolunun açılması. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte devreye alınacak destek isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini oluşturuyor. Mevcut asgari ücrete göre bu miktar da aylık 1.430 lirayı buluyor. Yine çocuk sayısına göre annelere ve ev kadınlarına yıpranma benzeri bir erken emeklilik imkanını verilmesi de gündemde.
MEMURLARA EK GÖSTERGE
Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması da torba yasada olması beklenen düzenlemeler arasında. Böylece memurların emekli maaşlarında 3 bin liraya kadar ikramiyelerinde ise 85 bin lirayı bulacak artışlar meydana gelebilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra birinci dereceye çıkacak memurlar 3600 ek göstergeye otomatik olarak kavuşacak.