Torba yasada milyonlara müjde detayları! Meclis trafiği açıldı, maddeler listelendi: Emekliye zam, taşerona kadro, ehliyet affı, 5 yıl erken emeklilik...

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38, memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak. Ancak buna ilave olarak çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının da yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor. Birinci formül, kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkinci formül ise 7.500 TL olan taban maaşın, 10 bin lira ve üzerine çıkartılması yönünde.