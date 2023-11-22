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Haberler Galeri Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...

Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...

Emekliye müjde son dakika verildi! Bu tarihlerde yatacak! Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, her ay merakla bekledikleri emekli maaşlarının ödeme tarihlerini öğrenmek için takipte. Maaşlar, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. İşte, Kasım 2023 emekli maaşı tahsis numarasına göre ödeme tarihleri!

Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 11:17
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Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...

Kasım ayı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarını bu ayın hangi günlerinde alacaklarını merak ediyor. Ödemeler, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. İşte Kasım ayı SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı ödeme tarihleri:

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Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 (SSK, BAĞ-KUR) NE ZAMAN?

Emekli maaşı ödemeleri, genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen bir düzen üzerinden gerçekleşir.

Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

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Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ!

4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri

-Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

-Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

-Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

-Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...

4B Bağkur emekli maaşları ödeme takvimi

-Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

-Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

-Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...

4C Emekli Sandığı maaşı ödeme tarihleri

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.