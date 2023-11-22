Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...

Kasım ayı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarını bu ayın hangi günlerinde alacaklarını merak ediyor. Ödemeler, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. İşte Kasım ayı SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşı ödeme tarihleri: