22 Kasım 2023, Çarşamba
Müjde sabah saatlerinde geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisi için ehemmiyetli tarihler: 19, 21, 23, 25, 28 Kasım...
Emekliye müjde son dakika verildi! Bu tarihlerde yatacak! Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, her ay merakla bekledikleri emekli maaşlarının ödeme tarihlerini öğrenmek için takipte. Maaşlar, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. İşte, Kasım 2023 emekli maaşı tahsis numarasına göre ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 11:17
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