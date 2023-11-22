HaberlerGaleriEmekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…
Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşlarındaki artış için çalışmalar başlatıldı. AK Parti'nin, yakın gelecekte bu konuda bir yasa teklifi sunması bekleniyor. Ocak zamlarını merakla bekleyen milyonlarca emekli için taban maaş artışıyla ilgili çabalar devam ediyor. Daha önce seçimler öncesinde 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilen taban maaşın, şimdi yeniden artırılması gündemde.