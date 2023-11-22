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Haberler Galeri Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…

Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşlarındaki artış için çalışmalar başlatıldı. AK Parti'nin, yakın gelecekte bu konuda bir yasa teklifi sunması bekleniyor. Ocak zamlarını merakla bekleyen milyonlarca emekli için taban maaş artışıyla ilgili çabalar devam ediyor. Daha önce seçimler öncesinde 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilen taban maaşın, şimdi yeniden artırılması gündemde.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023 21:54
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Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…

AK Parti içinde, emeklilerin maaşlarını artıran yeni yasa değişikliği için hazırlıklar devam ediyor. Emeklilerin zamlı maaşlarını alabilmeleri için yasanın yılbaşından önce çıkması gerekliliği nedeniyle, AK Parti'nin önümüzdeki haftalarda en düşük emekli maaşını artırmayı amaçlayan yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunması bekleniyor. Kulislerde ise 7 bin 500 lira olan taban emekli maaşının 10 bin liraya çıkartılacağına dair spekülasyonlar konuşuluyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…

REFAH PAYI İLE ARTIŞ

Emeklilerin Ocak zamları ile ilgili rakamlarda netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programa göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 civarında olacak. Bu öngörü gerçekleştiğinde 6 aylık enflasyon ise yüzde 38 civarında çıkıyor. 6 aylık enflasyon SSK ve BağKur emeklilerinin enflasyon artışını oluştururken memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamına geliyor.

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Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…

Bu orana göre refah payı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor.
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 oranında toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak.
Yüzde 38'lik 6 aylık enflasyona göre memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 49'u buluyor.

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Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…

KÖK MAAŞ GÜNDEMDE

Öte yandan taban maaşın altında aylık alan emekliler için de bir kademeli artış gündemde. Geçtiğimiz Temmuz ayında emeklilere refah payı ile birlikte yüzde 25 artış yapılmıştı. Ancak birçok emeklinin maaşı taban maaşın altında kaldığı için yüzde 25 artışa rağmen 7.500 TL almaya devam etmişlerdi.

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Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…

Bu yüzden özellikle düşük kök maaşlar için bir kademeli artış öngörülmüştü.
Bu gerçekleştiği takdirde en düşük maaştan başlamak üzere bir kademeli artış söz konusu olabilecek. Bütün bu artışlar 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık oranın ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak.