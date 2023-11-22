Emekliye %50 + 2.000 TL seyyanen zam çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lunun en düşük maaşı netleşiyor! 10 puanlık Refah payı dahil…

Bu orana göre refah payı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 oranında toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak.

Yüzde 38'lik 6 aylık enflasyona göre memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 49'u buluyor.