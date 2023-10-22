HaberlerGaleriTorba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...
Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...
Meclis'e sunulması planlanan 2. torba kanun teklifi, ülkenin ekonomik ve sosyal dinamiklerini derinlemesine etkileme potansiyeline sahip önemli değişikliklere ev sahipliği yapacak. Bu kapsamlı düzenlemeler, işçi haklarından emeklilik sistemi ve vergi düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede çeşitlenen konuları ele alacak. Peki 2. torba yasanın maddeleri neler? Torba yasada hangi konular var? İşte detayları...