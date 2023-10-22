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Haberler Galeri Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...

Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...

Meclis'e sunulması planlanan 2. torba kanun teklifi, ülkenin ekonomik ve sosyal dinamiklerini derinlemesine etkileme potansiyeline sahip önemli değişikliklere ev sahipliği yapacak. Bu kapsamlı düzenlemeler, işçi haklarından emeklilik sistemi ve vergi düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede çeşitlenen konuları ele alacak. Peki 2. torba yasanın maddeleri neler? Torba yasada hangi konular var? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 22:09 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 22:09
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Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...

Yeni torba yasa, Türkiye'nin gündeminde büyük bir yer tutuyor ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve merakla bekleniyor. Meclis sürecini tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen bu yasa, bir dizi kritik konuyu içerisinde barındırıyor. Özellikle emekli maaşlarındaki zammın yanı sıra, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması, emekli cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri ve taşerona kadro verilmesi gibi konular, bu torba yasa içerisinde detaylı bir şekilde ele alınacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...

TORBA YASA MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Torba yasa, halkın büyük bir ilgiyle beklediği konuları içermesiyle öne çıkıyor ancak henüz Meclis'e gelmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın paylaştığı bilgilere göre Meclis'in gündeminde ilk sırada emekli maaşlarındaki zammı ele almak yer alacak. Bu önemli konuların detayları ve yasa metni, Meclis'e sunulduğunda daha fazla netlik kazanacak.

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Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...

5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine önergeyle eklendi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

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Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

İlk torba kanun teklifi gün sayıyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

Edinilen bilgiye göre, AK Partili milletvekilleri Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ekonomiye yönelik kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde tamamlanarak TBMM'ye sunulması planlanan teklif, OVP kapsamındaki ilk yasa teklifi olacak. Torba kanun teklifi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifte, özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.

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Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...

EV KADINLARINA AYLIK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanması bekleniyor.