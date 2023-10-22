Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...

Yeni torba yasa, Türkiye'nin gündeminde büyük bir yer tutuyor ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve merakla bekleniyor. Meclis sürecini tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen bu yasa, bir dizi kritik konuyu içerisinde barındırıyor. Özellikle emekli maaşlarındaki zammın yanı sıra, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması, emekli cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri ve taşerona kadro verilmesi gibi konular, bu torba yasa içerisinde detaylı bir şekilde ele alınacak.