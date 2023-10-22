SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödemesi yapılacak.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Buna göre emekliler kasım ayında bankalara başvurarak hem ikramiye hem de promosyon ödemeleri alabilirler.