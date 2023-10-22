22 Ekim 2023, Pazar
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...
Emekliye verilecek olan 5 bin TL ikramiye, bankalar arasındaki rekabeti tetikleyerek promosyon miktarlarını yükseltti. Eğer en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesine yükseltilirse, bu durumda tüm emekliler, en yüksek promosyon miktarını elde etme fırsatına sahip olacaklar. Bununla birlikte, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verilecek olan 5 bin TL'lik 29 Ekim ikramiyeleri de emeklilerin hesaplarına yatacak. İşte emeklinin kasım ayı ödemeleri...
Giriş Tarihi: 22.10.2023 22:55
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