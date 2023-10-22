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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...

Emekliye verilecek olan 5 bin TL ikramiye, bankalar arasındaki rekabeti tetikleyerek promosyon miktarlarını yükseltti. Eğer en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesine yükseltilirse, bu durumda tüm emekliler, en yüksek promosyon miktarını elde etme fırsatına sahip olacaklar. Bununla birlikte, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verilecek olan 5 bin TL'lik 29 Ekim ikramiyeleri de emeklilerin hesaplarına yatacak. İşte emeklinin kasım ayı ödemeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 22:55
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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...

Milyonlarca emekli, kasım ayında alacakları 5 bin liralık ikramiye ile Ocak'ta yapılacak maaş zamlarını dört gözle beklerken, bankalar arasındaki rekabet de emekliler için olumlu sonuçlar doğurdu. Emeklilere maaşlarını belirli bir bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon miktarları oldukça cazip hale geldi. Bazı bankalar, emeklilere 12.500 TL'ye kadar promosyon sunarak bu dönemde tercih edilmeyi hedefliyor. İşte banka banka promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödemesi yapılacak.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Buna göre emekliler kasım ayında bankalara başvurarak hem ikramiye hem de promosyon ödemeleri alabilirler.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...

HANGİ BANKA KAÇ LİRA PROMOSYON VERİYOR?

AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor.

DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...

FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

GARANTİ BBVA: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500- 10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500- 7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...

ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira ek nakit promosyon ödüyor.

İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500- 7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.