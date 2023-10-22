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Haberler Galeri İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...

İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...

Tazminat, çalışanın aynı işverenle geçirdiği yılların bir ifadesi olarak kabul edilir ve işçinin sadakatini ve bağlılığını ödüllendirir. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması veya işveren tarafından işten çıkarılması durumunda, kıdem tazminatı hakkı doğar. Türk iş hukuku açısından, kıdem tazminatı işçi haklarını koruma amacını taşır ve işçi ile işveren arasındaki dengeyi sağlamak için önemli bir rol oynar. Peki hangi durumlarda işçi kendi ayrıldığı zaman tazminat hakkı kazanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 18:25
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İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...

Genel olarak iş hayatında, işten kendi isteğiyle ayrılan işçilerin kıdem tazminatı talep etme hakları bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı, işçinin işverene olan bağlılığının bir ifadesi olarak kabul edilir ve genellikle işveren tarafından işten çıkarılan veya emekliye ayrılan işçilere ödenir. Ancak bazı özel durumlarda istifa eden işçiler de kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabilirler. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

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İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...

İSTİFA EDENE TAZMİNATIN YOLU

İstifa ederek kıdem tazminatı talep etmek isteyen işçiler için bazı istisnai durumlar söz konusudur. İşçinin istifa ederek kıdem tazminatı alabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

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İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...

SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM ÖDEME ŞARTLARI

Kıdem tazminatını alabilmek için sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına dikkat edilmelidir. İşçinin 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 gün prim ödeme şartına sahip olması gerekmektedir.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olan işçiler, bu şartları sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı talep edebilirler.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan işçiler, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödeme şartını sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler. Ayrıca, bu dönemde 7000 iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler.

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İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...

İSTİFA SONRASI BEKLEME SÜRESİ

İstifa eden işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için belirli bir bekleme süresini tamamlamaları gerekmektedir. Bu bekleme süresi, sigortalılık süresine ve prim ödeme şartlarına göre değişiklik gösterir.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olan işçiler için bekleme süresi bulunmamaktadır.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan işçiler için bekleme süresi 25 yıl sigortalılık süresini tamamladıktan sonra başlar.

1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar için bekleme süresi 25 yıl sigortalılık süresini tamamladıktan sonra başlar.

Bu bekleme süresi, işçinin istifa ettikten sonra kıdem tazminatını talep edebilmesi için beklemesi gereken süreyi ifade eder. İstifa eden işçi, bu sürenin sonunda kıdem tazminatını talep edebilir.

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İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...

İSTİFA İLE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI

İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hesaplaması, belirli formüllerle yapılır. Kıdem tazminatını hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

📍İşçinin brüt ücretini yılla çarpın. Bu, işçinin yıllık brüt gelirini hesaplar.

📍Elde edilen tutarı, damga vergisini düşmek için 0,00759 ile çarpın. Bu, damga vergisi miktarını hesaplar.

📍İşçinin brüt kıdem tazminatından damga vergisi miktarını çıkarın. Bu, net kıdem tazminatını elde eder.

Örnek olarak, 15 bin lira brüt kıdem tazminatına sahip bir işçi düşünün. Bu işçinin damga vergisi olan 0,00759 ile çarpılacak ve bu, damga vergisi miktarını verecektir. Sonuç olarak, işçinin net kıdem tazminatı belirlenecektir.