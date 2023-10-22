22 Ekim 2023, Pazar
İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...
Tazminat, çalışanın aynı işverenle geçirdiği yılların bir ifadesi olarak kabul edilir ve işçinin sadakatini ve bağlılığını ödüllendirir. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması veya işveren tarafından işten çıkarılması durumunda, kıdem tazminatı hakkı doğar. Türk iş hukuku açısından, kıdem tazminatı işçi haklarını koruma amacını taşır ve işçi ile işveren arasındaki dengeyi sağlamak için önemli bir rol oynar. Peki hangi durumlarda işçi kendi ayrıldığı zaman tazminat hakkı kazanır?
Giriş Tarihi: 22.10.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 18:25
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