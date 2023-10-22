İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...

SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM ÖDEME ŞARTLARI

Kıdem tazminatını alabilmek için sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına dikkat edilmelidir. İşçinin 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 gün prim ödeme şartına sahip olması gerekmektedir.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olan işçiler, bu şartları sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı talep edebilirler.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan işçiler, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödeme şartını sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler. Ayrıca, bu dönemde 7000 iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağladıklarında istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler.