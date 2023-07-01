Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Memur maaş zammı torba yasanın içinde yer alacak maddeler arasında bulnuyor. Hal böyle olunca torba yasa için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Torba yasa maddeleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan torba yasayla ilgili olarak son durum açıklaması geldi. İşte, torba yasa içinde yer alması beklenen maddeler!