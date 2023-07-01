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Haberler Galeri Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Torba yasa düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yasayla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası hakkında araştırmalar hızlandı. Maaş düzenlemelerine yönelik detaylarında masada yer alması bekleniyor. İşte torba yasada yer alması beklenen maddeler...

Giriş Tarihi: 01.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 12:49
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Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Memur maaş zammı torba yasanın içinde yer alacak maddeler arasında bulnuyor. Hal böyle olunca torba yasa için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Torba yasa maddeleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan torba yasayla ilgili olarak son durum açıklaması geldi. İşte, torba yasa içinde yer alması beklenen maddeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" dedi.

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Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

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Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.