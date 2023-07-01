01 Temmuz 2023, Cumartesi
Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...
Torba yasa düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yasayla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası hakkında araştırmalar hızlandı. Maaş düzenlemelerine yönelik detaylarında masada yer alması bekleniyor. İşte torba yasada yer alması beklenen maddeler...
Giriş Tarihi: 01.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 12:49
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