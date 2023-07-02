Emekliye keyiflendirecek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.479 TL zamlı maaş + 10.000 TL promosyon! Hesaplara yapıldı, o tarih...

16 milyon emeklinin merakla beklediği maaş zammı için açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar maaş zammı için belirleyici etken olacak. İlk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı belirlenmiş olacak. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, zamlı emekli maaş hesaplamaları!