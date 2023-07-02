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Haberler Galeri Emekliye keyiflendirecek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.479 TL zamlı maaş + 10.000 TL promosyon! Hesaplara yapıldı, o tarih...

Emekliye keyiflendirecek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.479 TL zamlı maaş + 10.000 TL promosyon! Hesaplara yapıldı, o tarih...

16 milyon emeklinin merakla beklediği maaş zammı için açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar maaş zammı için belirleyici etken olacak. İlk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı belirlenmiş olacak. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, zamlı emekli maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 12:09
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Emekliye keyiflendirecek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.479 TL zamlı maaş + 10.000 TL promosyon! Hesaplara yapıldı, o tarih...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi bu süreçte belirleyici etken oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi bu konuda en önemli etken olacak. İşte, emekli maaş zammı için son hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye keyiflendirecek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.479 TL zamlı maaş + 10.000 TL promosyon! Hesaplara yapıldı, o tarih...

6 AYLIK ORAN NE GETİRECEK?

Mevcut maaş: 7.500 TL
% 18.49 zamlı maaş: 8.886,75 TL

Mevcut maaş: 7.600 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.005,24 TL

Mevcut maaş: 7.700 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.123,73 TL

Mevcut maaş: 7.800 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.242,22 TL

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Emekliye keyiflendirecek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.479 TL zamlı maaş + 10.000 TL promosyon! Hesaplara yapıldı, o tarih...

Mevcut maaş: 7.900 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.360,71 TL

Mevcut maaş: 8.000 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.479,20 TL

Mevcut maaş: 8.100 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.597,69 TL

Mevcut maaş: 8.200 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.716,18 TL

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Emekliye keyiflendirecek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.479 TL zamlı maaş + 10.000 TL promosyon! Hesaplara yapıldı, o tarih...

Mevcut maaş: 8.300 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.834,67 TL

Mevcut maaş: 8.400 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.953,16 TL

Mevcut maaş: 8.500 TL
% 18.49 zamlı maaş: 10.071,65 TL

Mevcut maaş: 8.600 TL
% 18.49 zamlı maaş: 10.190,14

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Emekliye keyiflendirecek zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklisine en düşük 9.479 TL zamlı maaş + 10.000 TL promosyon! Hesaplara yapıldı, o tarih...

Mevcut maaş: 8.700 TL
% 18.49 zamlı maaş: 10.308,63 TL

Mevcut maaş: 8.800 TL
% 18.49 zamlı maaş: 10.427,12 TL

Mevcut maaş: 8.900 TL
% 18.49 zamlı maaş: 10.545,61 TL

Mevcut maaş: 9.000 TL
% 18.49 zamlı maaş: 10.664,10 TL