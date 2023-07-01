Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Temmuz ayına kısa süre kala konu hakkında ipuçları gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları maaşlara yapılacak zam oranında belirleyici etken oluyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 6 aylık zam oranı ortaya çıkmış olacak. Maaşlara refah payı düzenlemesi eklenecek. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz maaş zammı güncel hesaplamalar!