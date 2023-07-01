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Haberler Galeri Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...

Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Temmuz ayına kısa süre kala konu hakkında ipuçları gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları maaşlara yapılacak zam oranında belirleyici etken oluyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 6 aylık zam oranı ortaya çıkmış olacak. Maaşlara refah payı düzenlemesi eklenecek. Hal böyle olunca,"Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz maaş zammı güncel hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2023 11:31
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Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek.

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Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...

TÜİK, Haziran ayı enflasyon oranlarını 5 Temmuz tarihinde açıklayacak.

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Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...

Maaş zammının ardından refah payı oranı da duyurulacak.

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Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...

Emekli maaş zammı için 3 formül önplana çıkıyor.

1 - Seyyanen artış

2- Oransal artış

3- Refah payı