18 Nisan 2023, Salı
Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?
"Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşması ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil olacak. Bu süreçte bağkur tescil affının torba yasada olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:57
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