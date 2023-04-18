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Haberler Galeri Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

"Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşması ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil olacak. Bu süreçte bağkur tescil affının torba yasada olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:57
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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

"Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası borçları, sosyal destek prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları yapılandırma süreci vergi affıyla başladı. Bağkur tecsil affı, staj sigortası ve 5000 prim günüyle emeklilik için düzenleme olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

BAĞ-KUR BORÇLARINA SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affı kanun teklifi TBMM'de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı.

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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Vergi affı torba yasa kapsamında vergi cezaları, sigorta prim borçları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, trafik para cezaları, öğrenim kredisi borçları, idari para cezaları, işsizlik sigorta prim borçları, topluluk sigorta primi borçları, GSS prim borçları, SGK prim ve destek primi borçlarına yapılandırma hakkı tanındı.

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Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi affı paketinde Bağ-Kur prim borçlarına yapılandırma veya borçların silinmesine ilişkin bir madde bulunmuyor.