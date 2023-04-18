"Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası borçları, sosyal destek prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları yapılandırma süreci vergi affıyla başladı. Bağkur tecsil affı, staj sigortası ve 5000 prim günüyle emeklilik için düzenleme olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, Torba yasada Bağkur tescil affı olacak mı, açıklama geldi mi? EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?