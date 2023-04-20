20 Nisan 2023, Perşembe
Devlet destekli faizsiz evlilik kredisine nasıl başvurulur? EVLİLİK KREDİSİ Evlendikten sonra da alınıyor mu? Başvuru şartları 2023 | Yaş sınır var mı?
Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartlarına ilişkin detaylar sıklıkla merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklamasıyla birlikte gündeme geldi. Devlet destekli evlilik kredisi, kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası üzerinden şartları sağlayan çiftlere ödenecek. 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL'lik evlilik kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:38
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