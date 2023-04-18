15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olurken, bayram ikramiyeleri de 2.000 TL olarak açıklandı. 15.6 milyon emeklinin faydalanacağı bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiye takvimi hakkında açıklamada bulundu. Bayram öncesi ödemeleri hesaplarında olacak emekliler, açıklanan tarihleri araştırıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödemeleri farklı günlerde hesaplarda olacak. İşte, emekli maaş ve ikramiye takvimi!