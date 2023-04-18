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Haberler Galeri 15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...

15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...

Emekli taban maaşları 7.500 TL olurken, bayram ikramiyeleri de 2.000 TL olarak açıklandı. 15.6 milyon emeklinin faydalanacağı bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiye takvimi hakkında açıklamada bulundu. Bayram öncesi ödemeleri hesaplarında olacak emekliler, açıklanan tarihleri araştırıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödemeleri farklı günlerde hesaplarda olacak. İşte, emekli maaş ve ikramiye takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:17
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15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiye ödeme takvimini açıkladı. Emekli taban maaşı 7.500 TL olarak belirlenirken, bayram ikramiyeleri de yüzde 82 zamla beraber 2.000 TL olarak belirlendi. Bayramdan önce hesaplara yatacak ikramiye ödemelerinin tarihleri emekliler tarafından araştırılıyor. İşte, maaş ve ikramiye takvimi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2023 yılında emeklilere bayram ikramiyesi tutarlarına yüzde 82 zam yapılarak 1100 TL'den 2000 TL'ye çıkarıldı.

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15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENME TARİHLERİ 2023 AÇIKLANDI MI?

SSK emeklileri 14-16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar ise 19 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabiliyor.

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15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...

SSK ile 2023 Nisan ödeme döneminde ödenecek aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarihler:

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14/04/2023,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15/04/2023,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16/04/2023.

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15.6 milyon emekliye bayram şekeri olacak! Yatmaya başladı, zamlı olarak ödeniyor! Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK... 18 -19 Nisan tarihlerinde...

BAĞKUR ile 2023 Nisan ödeme döneminde ödenecek aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarihler:

-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17/04/2023,

-Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18/04/2023.