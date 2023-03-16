16 Mart 2023, Perşembe
Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı? Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı?
"Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi borç yapılandırmasına dair kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaştı. EYT düzenlemesi Meclis'te onaylanarak yasalaştı. Süreç sonrasında Bağkur tescil affı ve 3.600 günle kısmi emeklilik şartları merak ediliyor. Peki, torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:33
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