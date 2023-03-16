GSS borçları silinecek mi? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır 2023? GSS prim borcu sildirme...

KİMLERİN PRİM ÖDEMESİ GEREKİYOR?

Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan ve hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi ödemesi gerekiyor. Primin tutarı bu yıl için 300,23 lira. Bu ödemeyle aile boyu GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanılıyor.

GSS PRİM BORCU SORGULAMA