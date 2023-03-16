16 Mart 2023, Perşembe
GSS borçları silinecek mi? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır 2023? GSS prim borcu sildirme...
GSS prim borcu sildirme! Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu borçlarına yapılandırma getiren "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. GSS prim borcu olan yüz binlerce vatandaş, vergi affı kapsamındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Gelir testi yaptırmayan vatandaşlara asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında aylık prim borcu birikiyor. Peki, GSS prim borcu yapılandırma başvuruları ne zaman? Kimler muaf olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 10:56
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