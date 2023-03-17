17 Mart 2023, Cuma
700 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi verdi! Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...
Geçici işçiye kadro düzenlemesi için atılacak adımlar yakından takip ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak." dedi. Düzenleme sonrasında gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, geçici işçiye kadro düzenlemesinde son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 08:41
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