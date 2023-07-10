10 Temmuz 2023, Pazartesi
Torba yasa şekillendi! Kademeli emeklilik müjdesi geldi! 2000 s. sigortalıya 48- 49- 50 - 52- 53 yaşla emeklilik günü doğdu! SGK kadın - erkek yaş tablosu...
Kademeli emeklilik sistemi, çalışanlara emeklilik kararını verme konusunda daha fazla esneklik sunuyor. Torba yasanın gündeme gelmesinin ardından emekli olmak isteyenler kademeli formülünün detaylarını merak ediyor. Bu sistemde, çalışanlar belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi emeklilik hakkı elde ediyor. EYT düzenlemesinde kapsam dışında kalanlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:02
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