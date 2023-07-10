Torba yasa şekillendi! Kademeli emeklilik müjdesi geldi! 2000 s. sigortalıya 48- 49- 50 - 52- 53 yaşla emeklilik günü doğdu! SGK kadın - erkek yaş tablosu...

Kademeli emeklilik için aranan şartlar araştırılan konularda ilk sırada yer almaya devam ediyor. Torba yasanın detaylarının netleşmesinin ardından kademeli emeklilik yeni gelişmeler merak ediliyor. Bu sistemde, çalışanlar belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi emeklilik hakkı elde edebiliyor. Kısmi emeklilik, çalışanların belirli bir süre daha çalışmaya devam ederek hem emekli maaşı almalarını sağlamakta hem de aktif çalışmaya devam ederek gelirlerini artırabilmelerine olanak sağlıyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar...