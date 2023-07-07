HaberlerGaleri2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...
2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...
Depremzedelere yönelik destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı. Özhaseki, kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin TL, iş yeri için de 250 bin TL hibe verileceğini açıkladı. Peki, depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? İşte, konu hakkında son gelişmeler!