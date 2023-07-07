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Haberler Galeri 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...

2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...

Depremzedelere yönelik destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı. Özhaseki, kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin TL, iş yeri için de 250 bin TL hibe verileceğini açıkladı. Peki, depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 11:35
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2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...

2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek. "Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için hazırlanan 'Yerinde Dönüşüm' destek paketinin detayları belli oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...

"99 DEPREMİNDEN DERS ALDIK"

99 Marmara depremine üzüldük, oradan bir ders aldık. Depremden sonra yapılarla ilgili yönetmelikler geliştirdik. Aradan geçen 23-24 yıl boyunca buna harfiyen uymaya çalıştık. Emin olun son depremde 99'dan sonra yapılmış olan hiçbir bina yıkılmadı. Ona uymazsanız onun açıklarını arayarak fikirler peşinde koşarsanız bir felaket bekler.

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2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...

Deprem bölgesinde yıkımlar devam ediyor. Sağlam zeminleri arayıp bulduk, rezerv konut alanlarında ihtiyaçları gidermek için inşaatlara başladık. Kaba inşaatlar bitti, Ekim, Kasım, Aralık gibi teslimata geçeceğiz. Oralarda TOKİ tünel kalıp sistemiyle yapıyor. Zemin+4 gibi yükseltiyi geçmiyor. TOKİ'mizin bu konuda verdiği sınav. 99 depreminde ne kadar kamu binası varsa hasarı onlar gördü. Devlet olarak yapıyoruz fakat binalar ilk depremde çöküyor. Bir yıl içinde 319 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz.

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2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...

Planlamalar hususunda kararlarımız kesinleşti. Vatandaşlarımız şehirlerinde hatıralarını terk etmek istemiyorlar. Bölgede toplantılar yaptık, genellikle klasik brifinglerin aksine yüzlerce rakamın verildiği vs... işlerden ziyade o bölgenin insanlarıyla sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek ne düşündüklerini sorduk, beklentilerinin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Yaptığımız planlamaları gösterdik, saatlerce tartıştık. Yeni modeli kendilerine anlattık. Bu modelin doğru olduğu hususunda bizlere teşekkürlerini ilettiler.

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2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...

"FAY KIRIKLARI ÜZERİNE YAPILAŞMA OLMAYACAK"

Eğer biz yerinde dönüşümü sağlayabilirsek şehirlerde hayat yeniden canlanacak. Burada bakanlık denetiminde birkaç yıl sürecek olan faaliyetten bahsediyorum. Dört kırmızı çizgimiz var. Taviz vermemiz mümkün değil. Fay kırıkları üzerine yapılaşma olmayacak. Bilim adamları genellikle 60 metre ende yapı yasağı getirilmesini söylüyorlar. İkincisi zeminde sıvılaşma olan yerler var. Bina içine çöküyor, sıvının geldiği yere doğru yatıyor.