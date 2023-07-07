Kıdem tazminatında tavan yükseldi! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi durumlar geçerli? İşte detaylar

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1,7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Yılbaşı itibarıyla 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı bu hafta netleşen memur zammıyla yeniden belirlendi. Hem EYT'lilerin hem de çalışanların kıdem tazminatı yükseldi. Kimler kıdem tazminatı alabilir?, Doğum yapanlar tazminatını alabilir mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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