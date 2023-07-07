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Kıdem tazminatında tavan yükseldi! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi durumlar geçerli? İşte detaylar

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1,7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Yılbaşı itibarıyla 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı bu hafta netleşen memur zammıyla yeniden belirlendi. Hem EYT'lilerin hem de çalışanların kıdem tazminatı yükseldi. Kimler kıdem tazminatı alabilir?, Doğum yapanlar tazminatını alabilir mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:25
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Kıdem tazminatında tavan yükseldi! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi durumlar geçerli? İşte detaylar

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1,7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen tavandan belirleniyor.

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Kıdem tazminatında tavan yükseldi! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi durumlar geçerli? İşte detaylar

Ara zamla asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 liraya çıktı. Kıdem tazminat tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Yılbaşı itibariyle 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı da bu hafta netleşen memur zammıyla yeniden belirlendi.

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Kıdem tazminatında tavan yükseldi! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi durumlar geçerli? İşte detaylar

Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatı son alınan brüt ücret üzerinden alacak. Hamilelik ve doğum nedeniyle işten ayrılma, ücret artışında anlaşmazlık nedeniyle istifada tazminat hakkı doğmuyor.

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Kıdem tazminatında tavan yükseldi! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi durumlar geçerli? İşte detaylar

Kurum ve sandıklardan toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanma hali kabul ediliyor. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan kıdemini alabiliyor.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş, EYT'li ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruları şu şekilde yanıtladı:

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Kıdem tazminatında tavan yükseldi! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Hangi durumlar geçerli? İşte detaylar

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NETLEŞTİ

Memur maaşlarına yapılan zammın ardından milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 lira oldu. Memur maaşları yüzde 177.55 oranında artarken, bunun üzerine 8076 lira seyyanen zam yapıldı. Bu seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dahil edilmediği için emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı tavanı hesabında da yer almayacak.