15 Haziran 2023, Perşembe
Torba yasa nedir, Meclis'ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...
Torba yasa son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. TBMM'nin gündemindeki torba yasa teklifi maddeleri merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı ile ilgili açıklama yapmasıyla birlikye yeni torba yasa maddeleri ve içeriği yeniden gündeme geldi. Peki, yeni torba yasada neler var, neleri kapsıyor? İşte, torba yasa 2023 detayları...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 12:15
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