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Haberler Galeri Torba yasa nedir, Meclis'ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...

Torba yasa nedir, Meclis'ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...

Torba yasa son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. TBMM'nin gündemindeki torba yasa teklifi maddeleri merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı ile ilgili açıklama yapmasıyla birlikye yeni torba yasa maddeleri ve içeriği yeniden gündeme geldi. Peki, yeni torba yasada neler var, neleri kapsıyor? İşte, torba yasa 2023 detayları...

Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 12:15
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Torba yasa nedir, Meclis’ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...

Yeni torba yasa maddeleri ve içeriği 2023! Emekli maaş zammı, ikramiye, işçiye kadro gibi düzenlemeleri içeren 18 maddelik yeni torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. "Torba yasa maddeleri neleri kapsıyor?" sorusu ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Torba yasa maddeleri neler ve hangi borçları kapsıyor? İşte, 18 maddelik torba yasa hakkında detaylar...

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Torba yasa nedir, Meclis’ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...

TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

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Torba yasa nedir, Meclis’ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...

TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

2.torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.

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Torba yasa nedir, Meclis’ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...

TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.

Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.

Sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL, 2.000 TL ye yükseltiliyor.

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Torba yasa nedir, Meclis’ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.